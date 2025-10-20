Egerekbe vezettek be egy neandervölgyi gént, teljesen átalakultak az állatok

Egy friss tanulmány alapján olyan gént vezettek be egerekbe, amelyet a neandervölgyi és a gyenyiszovai emberek egyaránt hordoztak – írja az IFLScience. Ennek következtében a rágcsálók nagyobb fejjel, csavart bordákkal és rövidebb gerinccel fejlődtek ki. A kutatók a CRISPR génszerkesztő technológiát alkalmazták, a cél az volt, hogy megértsék, miként járulhatott hozzá a gén kihalt rokonaink testalkatához.

A kérdéses gén a GLI3, amely fontos szerepet játszik a modern ember embrionális fejlődésében. A génben bekövetkező mutációk fizikai rendellenességekkel, például polidaktiliával, azaz sokujjúsággal és a koponya deformációjával járhatnak.

A GLI3 enyhén elváltozott típusát a neandervölgyiek és a gyenyiszovaiak is hordozták, a változatban a kódoló régió egyik végén egy aminosav helyettesítődött. Ennek ellenére egyik egykori faj sem bírt extra ujjakkal vagy életveszélyes koponyaelváltozással, igaz, több morfológiai jellemzőben is jelentősen eltértek tőlünk, koponyájuk például hosszúkés és alacsony volt, míg szemöldökívük nagyobbra, mellkasuk pedig szélesebbre nőtt.

Nomura Tadasi, a Kiotói Műszaki Intézet munkatársa és kollégái először egereket hoztak létre, amelyek a gén hibás változatát hordozták. Ez súlyos koponya- és agydeformitásokat, valamint többujjúságot okozott, ami jól szemlélteti a mutáció káros hatásait.

Más rágcsálóknál viszont a gén neandervölgyi és gyenyiszovai génváltozatot vezették be. Ez szintén jelentősen átalakította a csontváz szerkezetét, a koponyát például megnagyobbította, de a csigolyák is megváltoztak, és borda-rendellenesség lépett fel.

Ezek az eredmények arra utalnak, hogy az ősi gén nem zavarta meg teljesen az embrionális fejlődést, ám megváltoztatta rokonaink morfológiáját.

A gént hordozó példányoknak kevesebb csigolyájuk, viszont jelentősebb bordatorziójuk volt, mint normál társaiknak. Néhány egér gerincferdüléssel járó aszimmetrikus mellkasformát is mutatott, ami azért érdekes, mert a legújabb vizsgálatok alapján a neandervölgyiek hajlamosak lehettek a gerincferdülésre.

A tanulmány összességében megerősíti, hogy a GLI3 ősi változata legalább részben hatott egykori rokonaink fejformájára és testalkatára. Életmódjuk miatt ezek a tulajdonságok hasznosak lehettek számukra.