Elfeledett, hatalmas cunami nyomaira bukkantak

Egy, a közelmúltban megjelent tanulmányban a szakemberek korallvázakat elemezve megállapítják, hogy a 14. század végén óriási erejű földrengés, majd cunami csapott le a Karib-térségre – írja a The Independent. A szakértők abban bíznak, hogy eredményeik segíthetnek felkészülni a régióban bekövetkező jövőbeli katasztrófákra.

K. Halimeda Kilbourne, a Marylandi Egyetem munkatársa és kollégái szerint 1381 és 1391 között egy legalább 8-as erősségű földrengés rázta meg a régió északkeleti részét, nem sokkal később pedig cunami érte el a Kis-Antillák, köztük a Brit Virgin-szigetek északi területeit.

Ez az egyetlen ismert példa a Puerto Ricó-i-árokban kialakult törésvonal által okozott szökőárra

– emelte ki a csapat.

A kutatók az Anegada nevű szigetnél, a parttól több száz méterre gyűjtöttek be korabeli korallmaradványokat. A feltételezés szerint a cunami szétszórta ezeket a vázakat.

A csapat szerint a felfedezés segíthet a szökőárakra való felkészülésben. „Amennyiben iskolát vagy kórházat tervezünk a part közelébe, tudni szeretnénk, hogy van-e esély kifejezetten nagy földrengés bekövetkeztére, és úgy akarjuk megtervezni az épületet, hogy ellenálljon ennek” – mondta Brian Atwater, a Washingtoni Egyetem szakembere és a csapat tagja.

A Brit Virgin-szigetek nagy részét széles, sekély kontinentális talapzat védi, amelyen a hullámok elveszítik energiájukat, ez pedig mérsékli a cunamiveszélyt. Az Anegadanál azonban a tengerfenék meredeken lejt az árok felé, ez pedig pont fokozza a kockázatot.

A régióból a legkorábbi írásos feljegyzések nagyjából 500 évesek, ezért ezt megelőzően nem volt bizonyíték errefelé korábbi szökőárra. A tudósok csak a 2004-es indiai óceáni cunami után kezdték el alaposabban elemezni a térséget.

Az évekig tartó vizsgálat után végül Anegadán olyan maradványokra bukkantak, amelyek egykori szökőárról árulkodnak. A legújabb publikációban a korallok datálásával, egészen pontosan a radioaktív bomlás elemzésével határozták meg az esemény idejét.