Ők kapják idén a kémiai Nobel-díjat

2025-ben október 6. és 13. között jelentik be az éves Nobel-díjakat. Először fiziológiai és orvostudományi, majd fizikai kategóriában hirdették ki a nyerteseket, október 8-án, szerdán pedig a kémiai elismerés következett.

Ezt idén a japán Kitagava Szuszumu, az angol Richard Robson és a jordániai-szaúdi-amerikai Omar Munész Jági számára ítélték oda,

az indoklás szerint fém-szerves vázszerkezetek fejlesztéséért.

A díjazottak új típusú molekuláris struktúrákat alkottak meg, ezek a fém-szerves vázak nagy üregeket tartalmaznak, amelyeken keresztül a molekulák be- és kifolyhatnak. A fejlesztéseknek számos gyakorlati alkalmazásuk van, a szakértők később ezeket használták fel a sivatagi levegőből történő vízgyűjtésre, a vízből történő szennyező anyagok kivonására, a szén-dioxid megkötésére, illetve a hidrogén tárolására.

Az idei Nobel-szezon csütörtökön az irodalmi kategóriával, majd a Nobel-békedíjjal folytatódik, október 13-án pedig a közgazdasági elismeréssel záródik.