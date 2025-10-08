nobel-díjnobel-díj 2025nobelkémiai nobel-díj
Ők kapják idén a kémiai Nobel-díjat

Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach
24.hu
2025. 10. 08. 11:50
Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

2025-ben október 6. és 13. között jelentik be az éves Nobel-díjakat. Először fiziológiai és orvostudományi, majd fizikai kategóriában hirdették ki a nyerteseket, október 8-án, szerdán pedig a kémiai elismerés következett.

Ezt idén a japán Kitagava Szuszumu, az angol Richard Robson és a jordániai-szaúdi-amerikai Omar Munész Jági számára ítélték oda,

az indoklás szerint fém-szerves vázszerkezetek fejlesztéséért.

A díjazottak új típusú molekuláris struktúrákat alkottak meg, ezek a fém-szerves vázak nagy üregeket tartalmaznak, amelyeken keresztül a molekulák be- és kifolyhatnak. A fejlesztéseknek számos gyakorlati alkalmazásuk van, a szakértők később ezeket használták fel a sivatagi levegőből történő vízgyűjtésre, a vízből történő szennyező anyagok kivonására, a szén-dioxid megkötésére, illetve a hidrogén tárolására.

Az idei Nobel-szezon csütörtökön az irodalmi kategóriával, majd a Nobel-békedíjjal folytatódik, október 13-án pedig a közgazdasági elismeréssel záródik.

