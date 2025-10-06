Ma jelentik be az idei első Nobel-díjast

Október 6-án, legkorábban 11:30-kor árulja el a Nobel Bizottság, hogy kit avagy kiket jutalmaznak ebben az évben a fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjjal. A bejelentést hivatalos weboldalukon élőben is közvetítik.

Ezzel kezdetét veszi az idei Nobel-hét, amely alkalmavál az összes díjazott nevét nyilvánosságra hozzák. A következő napok programja így alakul:

október 6., hétfő: orvosi és élettani;

október 7., kedd: fizikai;

október 8., szerda: kémiai;

október 9., csütörtök: irodalmi kategória;

majd október 10-én, pénteken a Nobel-békedíj;

végül október 13-án, hétfőn a közgazdasági elismerés következik.

A világ egyik legismertebb és legrangosabb díjának történetéről, a Nobel-hét hátteréről és az eddigi magyar nyertesekről ebben a cikkben írtunk bővebben.