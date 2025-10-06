nobel-díjorvosi nobel-díjnobel-hétnobel-díj 2025
Ma jelentik be az idei első Nobel-díjast

admin Stéger Dávid
2025. 10. 06. 07:50
Október 6-án, legkorábban 11:30-kor árulja el a Nobel Bizottság, hogy kit avagy kiket jutalmaznak ebben az évben a fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjjal. A bejelentést hivatalos weboldalukon élőben is közvetítik.

Ezzel kezdetét veszi az idei Nobel-hét, amely alkalmavál az összes díjazott nevét nyilvánosságra hozzák. A következő napok programja így alakul:

  • október 6., hétfő: orvosi és élettani;
  • október 7., kedd: fizikai;
  • október 8., szerda: kémiai;
  • október 9., csütörtök: irodalmi kategória;
  • majd október 10-én, pénteken a Nobel-békedíj;
  • végül október 13-án, hétfőn a közgazdasági elismerés következik.

A világ egyik legismertebb és legrangosabb díjának történetéről, a Nobel-hét hátteréről és az eddigi magyar nyertesekről ebben a cikkben írtunk bővebben.

