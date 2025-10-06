Tudósok megörökítették, ahogy az antibiotikum leszámol a baktériumokkal

A brit University College London (UCL) kutatói sosem látott képeket tettek közzé, amelyek hihetetlen részletességgel mutatják be, ahogy az antibiotikumok áthatolnak a mikrobák membránjain, amelyet követően képessé válnak legyőzni a betegségeket okozó baktériumokat – írja a Live Science.

A felvételeken az látható, ahogy a polimixineknek nevezett antibiotikumok hatására az Escherichia coli baktériumsejtek körüli, páncélozott membránokon dudorok növekednek. A baktériumok ezután levetették külső membránjaikat, helyet hagyva az antibiotikumnak arra, hogy a sejtekbe ágyazódjanak.

A Nature Microbiology folyóiratban szeptember 29-én publikált új tanulmány részeként a kutatók az atomerő-mikroszkópia néven ismert technikával egy apró tűt mozgattak oda-vissza a baktériumok felett, hogy feltérképezzék azok alakját. Ez lehetővé tette számukra, hogy lássák, hogyan változnak a baktériumok a polimixin hatására.

Fontos megjegyezni, hogy a polimixinek csak az aktívan növekvő baktériumokat tudják célba venni, azokat nem, amelyek nyugalmi állapotban vannak. Ilyenkor ugyanis a baktériumok nem tudják külső membránpáncéljukat kialakítani, így az antibiotikum nem tud olyan hatást gyakorolni, mint az aktívan növekvő baktériumok esetében.

A következő kihívás az, hogy ezeket az eredményeket felhasználva hatékonyabbá tegyük az antibiotikumokat

– mondta Bart Hoogenboom, az UCL biofizikusa, a kutatás társszerzője. A kutató szerint az egyik stratégia az lehet, hogy a polimyxin-kezelést olyan kezelésekkel kombinálják, amelyek elősegítik a páncéltermelést és/vagy felébresztik az alvó baktériumokat, hogy ezeket a sejteket is el lehessen pusztítani.