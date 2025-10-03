Évezredek óta szunnyadó baktériumokat ébresztettek fel

Amerikai kutatók ősi mikrobákat élesztettek fel egy kísérlet keretében – írja a The Independent. Egyes organizmusok 40 ezer éve eshettek csapdába az északi-sarkvidéki fagyott talajban.

Bizonyos baktériumok alvó állapotban hosszú ideig képesek túlélni tápanyagok, hő és fény nélkül. Tristan Caro, a Boulderi Coloradói Egyetem munkatársa és kollégái új tanulmányukban ezt az extrém túlélési képességet elemzik.

„Ezek semmiképp sem halott minták” – mondta a kutató, aki szerint a mikrobák még ma is képesek lebontani a szerves anyagokat és szén-dioxid formájában kibocsátani azokat. A csapat az alaszkai permafrosztból ásott ki mikroorganizmusokat több mint 100 méteres mélységből.

A minták a Fairbanks közelében található Permafrost Tunnelből származnak, ez a létesítmény az amerikai hadsereg mérnöki kutatóintézetéhez tartozik, és az 1960-as években épült ki. A földbe vájt helyszín leginkább mamutcsontjairól ismert.

A következő lépésben víznek, illetve a régióban melegnek számító 3–12 Celsius-foknak tették ki a mikrobákat. Az első néhány hónapban a legtöbb baktériumcsoport nagyon lassan fejlődött, néhányuk viszont idővel elkezdett vékony, ragadós anyagot termelni, amelyet biohártyának neveznek. Ez megvédi a mikroorganizmusokat a különböző behatásoktól.

Úgy tűnik, a mikrobák aktivitásához csupán néhány hónapnyi melegre volt szükség. Caro szerint kísérletükkel azt akarták szimulálni, hogy mi történik majd az olyan alaszkai nyarakon,

amikor a jövőbeli éghajlati körülmények között ilyen hőmérsékletnek lesznek kitéve a permafroszt mélyebb rétegei.

A szakemberek egy ideje tudják, hogy a sarkvidéken ősi mikroorganizmusok szunnyadnak, ezeket esetenként már sikerült aktiválni. A mikrobák és vírusok jelentős része ártalmatlan, de meglehet, hogy veszélyes kórokozók is rejtőznek erre.

A régiót különösen súlyosan érinti a globális felmelegedés, a permafroszt aggasztó ütemben olvad, ezért ezek a mikroorganizmusok sorra ébredhetnek fel. A kutatók nem tudhatják pontosan, hogy mi minden szabadulhat ki, a mostanihoz hasonló vizsgálatok viszont segítenek jobban megérteni a helyzetet.

Az ősi mikrobák amellett, hogy potenciális veszélyt hordoznak, elemzésük akár a gyógyszerfejlesztéshez is hozzájárulhat. Érdemes hozzátenni, hogy a szakemberek által felélesztett mikroorganizmusok túlnyomó többsége az emberre nem jelent fenyegetést, ennek ellenére a kísérletekben nagyon szigorú biztonsági előírásokat követnek.