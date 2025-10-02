Zsebcápák: csupán egy-egy példány alapján ismertek ezek a rejtélyes, mélytengeri fajok

Vannak olyan fajok a világon, amelyet csupán néhány példány alapján ismernek. Ezek közé tartozik az igencsak találó nevű zsebcápa (Mollisquama parini), amelyet az IFLScience ismertetett.

A fajból eddig mindössze egyetlen egyedet dokumentáltak, tudományos neve a legendás szovjet-orosz ichthiológusra, Nikolaj Vasziljevics Parinra utal. 1979-ben gyűjtötték be a Csendes-óceán délkeleti részén, 1984-ben írták le hivatalosan, a konzervált példányt jelenleg a szentpétervári Orosz Állattani Múzeumban őrzik.

A 2010-es években aztán egy második egyed is előkerült a Mexikói-öbölben. Ez több szempontból is különbözött a korábbi állattól: kevesebb csigolyája volt, fogaiban is eltért, testének nagy részén pedig olyan szervek helyezkedtek el, amelyek a mélytengeri fénykibocsátást szolgálhatják. A szakértők végül megállapították, hogy külön fajról van szó, ez az amerikai zsebcápa (Mollisquama mississippiensis) nevet kapta.

Mark Grace, az amerikai Nemzeti Tengeri Halászati Szolgálat munkatársa 2019-ben arról beszélt, hogy két jól elkülöníthető, ritka fajról van szó, amely más-más óceánból származik.

A zsebcápák egy olyan nemet alkotnak, amelyből egyelőre mindössze két, egy-egy példány alapján ismert faj tartozik.

Ez persze nagyban megnehezíti a csoport tudományos vizsgálatát.

Az amerikai állatot 2010-ben, egy nagy ámbrásceteket kutató expedíció gyűjtötte be Louisiana partjainál, a tenger mélyén, majd a NOAA pascagoula-i laboratóriumába került. A példány csak később szúrt szemet a szakembereknek.

A mindössze 14 centiméter hosszú egyed nem sokkal korábban jöhetett világra. Grace úgy értékelte: a felfedezés izgalmas, egyben megmutatja, hogy mennyi mindent nem tudunk még az óceán mélyén élő fajokról.

A zsebcápák neve nagyon találó, az elnevezés viszont nem apró méretükre, hanem a mellúszóik mögött található zsebszerű testrészekre utal. Ezek eleinte igen rejtélyesek voltak, mára azonban kiderült, hogy biolumineszcens folyadékot tartalmaznak. Az anyag a mellúszók mozgásával vagy a ragadozók elleni védekezés részeként szabadulhat fel.

A genetikai elemzések azt is kimutatták, hogy ezek a kisméretű fajok szorosan kapcsolódnak a világítócápákhoz, mindkettő csoport a búvárcápákat is magába foglaló Dalatiidae család tagja. A feltételezések szerint a zsebcápák a világítócápákhoz hasonlóan ovális darabokat harapnak ki zsákmányukból.