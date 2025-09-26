farkasszegedi vadasparkszürke farkasállatok
Tudomány

Elpusztult Árnyék, a Szegedi Vadaspark farkasa

Illusztráció.
admin Stéger Dávid
2025. 09. 26. 11:50
Elpusztult Árnyék, a Szegedi Vadaspark szürke farkasa – osztották meg a hírt a Facebookon. Az állat 15 évvel ezelőtt, pár hetes korában került a vadasparkba két másik fiatal példánnyal együtt.

A hím nemű Árnyék ettől kezdve teljes életét Szegeden töltötte, ahol kifejezetten idős, 15 éves kort ért meg. Ennyi idősen már nem ritkák a farkasoknál a betegségek, ezek Árnyékot sem kerülték el. Súlyos mozgáskorlátozottsággal és fájdalommal járó gerincproblémák támadták meg, amelyekből esélye sem volt felgyógyulnia, így a Vadaspark állatorvosa és vezetése a kíméletes elaltatás mellett döntött.Árnyék kifejezetten népszerű állatnak számított a látogatók körében, többen örökbe is fogadták. Kimúlásával most csak egy nőstény farkas él a kifutóban, ám a vadaspark a közeljövőben új hímet tervez szerezni mellé.

A szürke farkas (Canis lupus) Európa-szerte védett faj, ám nemrég vadászhatóvá tették. A természetvédelmi szakértők attól tartanak, hogy ennek nagyon súlyos hatásai lehetnek a ragadozók törékeny populációira. A 20. század során az európai szürke farkasok állománya drasztikusan lecsökkent, Magyarországról az első világháború után teljesen el is tűnt. Csak az 1980-as években jelent meg újra, ami védelmének köszönhető. Ma csupán maroknyi példánya él határainkon belül, ezért is számított igazán különlegesnek, hogy idén nyáron kölyökfarkasokat vettek videóra Borsodban.

