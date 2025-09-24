Mara Einstein: Szektás módszerekkel manipulálnak minket a marketingesek

Napjainkban szinte már levegőt sem lehet venni anélkül, hogy reklámokba ütközzünk – fizetett hirdetésekkel van tele a televízió, a rádió, a közösségi média és a közterek is. Bár a felszínen ezek a reklámok csupán termékeket, szolgáltatásokat népszerűsítenek, valójában ennél többről van szó: a mögöttük álló vállalatok különféle manipulációs technikákkal hitrendszereket és közösségeket építenek, akárcsak a vallási vezetők, hogy vásárlásra és márkahűségre késztessenek minket – mondja Dr. Mara Einstein marketing- és manipuláció-szakértő, akivel a 24.hu a Brain Bar keretein belül készített interjút.

Legújabb könyvében arról ír, hogy a marketingesek ugyanazokat a taktikákat használják, mint a szekták. Melyek ezek?

A szekták és a cégek egyaránt arra törekszenek, hogy követőket szerezzenek és meg is tartsák őket. Ehhez az első lépés, hogy sebezhető embereket keresnek. Az egyetemista gólyák például tökéletes példák erre: új életszakaszba léptek, új helyre kerültek, ahol még nincsenek közösségeik, nem ismernek senkit, de nagyon szeretnének beilleszkedni. Hozzájuk mennek oda a szektások azzal, hogy: „figyelj, én egy nagyon király csoport tagja vagyok, gyere el egy gyűlésünkre.”

Hasonlóan lehet felkínálni egy terméket vagy szolgáltatást is. Meghívják a kiszemeltet például egy ingyenes jógaórára, ez a beetetés, utána jön az upselling, vagyis az a lépés, amellyel megpróbálják rávenni, hogy fizessen, vagy majd akár arra is, hogy még többet fizessen.

„Tetszett ez a jógaóra? Van ennél még sokkal jobb óránk is, legközelebb el kell jönnöd arra is” – megpróbálnak rávenni, hogy visszajárj, közben pedig körülvesznek emberekkel, akik azt mondják, hogy szeretnek, vágynak a társaságodra, mennyire csodálatos vagy, és milyen jól illesz a csoportjukba.

Lépésről lépésre egyre jobban magukhoz láncolnak, és ezzel egy időben megpróbálnak elszeparálni mindenkitől, aki azt mondja, hogy árt neked az közösség, hogy ott kellene hagynod őket.

Végül már nem is lesznek más barátaid rajtuk kívül, akár még a családodtól is elszakítanak. Ezt csinálják a szcientológusok is, akik akár még be is perelnek és különböző módokon támadás alá helyeznek, ha ki akarsz lépni.

Ez elég szélsőséges példa, a Coca-Cola nem perel be, ha holnaptól elkezdek Pepsit inni.

Valóban nem, viszont