Új gyorsteszttel szűrhető ki egy veszélyes szívbetegség

Egy egyszerű szájüregi kenetvétel segítségével is kimutatható egy halálos szívbetegség – írja a The Guardian. A Londoni Egyetem kutatói szerint az aritmogén kardiomiopátiával érintett gyerekek ezzel a módszerrel akár öt évvel korábban kaphatnak diagnózist, mint eddig, ez pedig akár életmentő is lehet.

Az aritmogén kardiomiopátia (ACM) egy jellemzően örökletes betegség, amely a gyermekeknél fellépő hirtelen szívleállások mintegy 10 százalékát okozza. Gyakran mindenféle előjel nélkül alakul ki és csap le áldozatára, a szakértők most viszont kifejlesztettek egy gyorstesztet, amivel két perc alatt kimutatható ez a rejtőzködő betegség.

Az új eljárást 51 nyolc hónapos és 18 éves kor közötti gyereken próbálták ki, akikről tudott volt, hogy genetikailag hajlamosak az ACM-re. Mindegyikükön 3–6 havonta végezték el a tesztet hét éven keresztül, ez idő alatt 10-üknél ki is fejlődött a betegség. A 10-ből 8 gyereknél az új eljárás jóval hamarabb mutatta ki az ACM-et, mint a korábban ismert tesztek.

A gyorstesztet úgy fejlesztették ki, hogy a kenetet akár otthon is könnyedén levehetik a gyerekek családtagjai, amelyet aztán elküldhetnek laborvizsgálatra. A kenetvétel képes kimutatni az ACM korai jeleit, így a betegséget később kórházi vizsgálatokkal diagnosztizálhatják.

