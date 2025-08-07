Ókori harcos kincsekkel teli sírja került elő Bulgáriában

Meglehetősen jó állapotban fennmaradt, ókori sírra bukkantak Bulgária egyik kis falvának közelében – számolt be róla a Heritage Daily. A szakértők szerint a temetkezési helyen egy nagy megbecsülésű harcost, vagy egy helyi uralkodót földelhettek el, aki a Krisztus előtti 2. században élt.

5 fotó

A férfi csontváza mellett egy ló maradványait és számos értékes tárgyat is találtak, ami arra utal, hogy széleskörű tisztelet övezte, ezért gondolják a kutatók, hogy valamilyen vezért lehetett.

Többek között egy arannyal bevont ezüstkoszorút, egy ezüst karperecet és gyűrűt, egy jó minőségű ruhakapcsot, valamint egy görög stílusú kardot is találtak a sírban, amelynek arany markolatát drágakövekkel rakták be.

A elhunyt feltehetőleg trák lehetett, egy bronzkorban megjelent indoeurópai nép tagja, akik a Balkán-félszigeten éltek. A makedón háborúk idején a trákok összetűzésbe kerültek a Római Birodalom elődállamával, a Római Köztársasággal, amelynek eredményeként ellenségük elfoglalta.

Trákia ettől kezdve Róma függő területe lett, harcosaik pedig gyakran szolgáltak a köztársaság segédseregeiként. Legtöbbjük lovassági vagy könnyű gyalogos katona volt, akik bizonyos szolgálati idő után földeket kaphattak és letelepedhettek valamelyik római gyarmaton, így integrálódtak a társadalomba.

