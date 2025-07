Kezdődik a parlagfűszezon, ezekre érdemes figyelni

A parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) pollenszezonja hazánkban minden évben súlyos kellemetlenséget okoz az allergiásoknak, akiknek a száma nagyjából 1,5 millió körül van idehaza. A parlagfű virágzása jellemzően július második felében indul, és szeptember végéig is eltarthat. A csúcsidőszak általában augusztusban van, amikor a pollen koncentrációja gyakran eléri a nagyon magas szintet. A szeles, száraz idő pedig tovább fokozza a levegő pollenterhelését.

A parlagfű allergia elsősorban légúti panaszokat okoz: így tüsszögés, orrfolyás, orrdugulás, szemviszketés, könnyezés, pirosság, torokkaparás, köhögés, súlyosabb esetben légszomj, asztmás roham is jelentkezhet. Ha ezek a tünetek rendszeresen feltűnnek, érdemes szakorvosi vizsgálattal megerősíteni az allergia diagnózisát. Felmerül a kérdés persze, mit tehetünk azért, hogy óvják magukat az érintettek a gyógyszereken (antihisztamin tabletta, orrspray, szemcsepp) túl.

A kormányzati tájékoztatás szerint érdemes kerülni a kinti tartózkodást reggel és kora délelőtt, amikor a pollen-koncentráció a legmagasabb.

Emellett hasznos lehet még, ha bezárjuk az ablakokat, főleg szeles időben. Érdemes gyakrabban is porszívózni, a ruhákat pedig inkább bent szárítani, a szabadban ugyanis a ruha megköti a pollent. Fontos a személyes higiénia is: hazaérkezés után mindig érdemes lezuhanyozni, tiszta ruhára váltani, és akár napszemüveget is bevetni a szem védelmére.

Végül fontos kiemelni, hogy a lakókörnyezetünkre is figyelni kell. A parlagfű irtása nemcsak nemcsak közös érdek, de bizonyos jogszabályi kötelesség is. Ha a kertben vagy a telken megjelenik a növény, rendszeresen kaszálni kell, és gyökerestül eltávolítani. Ez már csak azért is fontos, mert 2024-ben 75 millió forintnyi bírságot szabtak ki azokra a földtulajdonosokra, akik nem tettek eleget kötelezettségnek.

A Femina szerint a legnagyobb bírság a tavalyi évben meghaladta a 2 millió forintot. A minimális pénzösszeg ilyenkor 15 ezer forint, de nagyobb, például 100 hektárt meghaladó területeknél akár 5 millió forintig is terjedhet a büntetés. Ha valaki elhanyagolt, parlagfüves területet lát, több hivatalnál is bejelentést tehet, személyesen, telefonon és online is.