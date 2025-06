Meteor találhatott el egy amerikai házat

Méretes, nappali tűzgömböt kialakító meteort figyeltek meg az Egyesült Államok délkeleti részén – írja a Space.com. Az objektum túlélhette a légkörön való áthaladást, és átüthette egy georgiai ház tetőjét.

A tűzgömb helyi idő szerint június 26-án délután jelent meg. Annyira fényes volt, hogy az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutató Hivatal (NOAA) GOES-19 földmegfigyelő műholdja is észlelte.

There have been many reports of a #fireball streaking across the southeastern U.S. this afternoon! The Geostationary Lightning Mapper ( #GLM ) on @NOAA ‘s #GOES satellites can occasionally detect these bright meteors (aka #bolides ) when they pass through the atmosphere.

Robert Lunsford, az Amerikai Meteor Szövetség tagja szerint a nappali tűzgömbök meglehetősen ritkák, mivel kialakulásukhoz viszonylag nagy, legalább strandlabda méretű objektumra van szükség – a legtöbb meteor ezzel szemben nem nagyobb egy borsószemnél. Mint hozzátette, világszerte havonta átlagosan csupán egy ilyen esemény fordul elő.

A fireball, or a bright meteorite, was seen across the southeastern United States on Thursday and later exploded over Georgia, creating booms heard by residents in the area, according to NASA.

The American Meteor Society said it received more than 160 reports of a fireball… pic.twitter.com/c7yBQjAQan

— CBS News (@CBSNews) June 27, 2025