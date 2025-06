Orbán felhívta Kapu Tibort az űrben

Hivatalos Facebook-oldalán Orbán Viktor nem reagált a szombati Pride-ra – a szombati felvonulásról a Harcosok Klubjának üzent, miszerint „visszataszító és szégyenletes dolgok történtek” –, vasárnap délelőtt posztjában Kapu Tibor teljesítménye előtt tisztelgett. Következő posztjának főszereplője is a magyar űrhajós volt, ebben azt írta, hamarosan felhívja őt az űrben, és reméli, „felveszi”. Úgy tűnik, sikerrel járt, legújabb jelentkezésekor csak annyit írt, „Felvette”:

Amint kiderül, hogy miről beszéltek, frissítjük a cikkünket.

Érkezése után beszélhetett a szüleivel

Kapu az Ax-4 misszió tagjaként június 26-án, magyar idő szerint délután negyed 3 környékén érkezett a Nemzetközi Űrállomás fedélzetére, majd egy rövid alkalmazkodás után sor került az ilyenkor szokásos köszöntésre. A magyar űrhajós először angolul kapott lehetőséget a megszólalásra, ahol elmondta, nagyon köszöni a meleg fogadtatást, és már most érzi, hogy ez a csapat, a 73-as misszió a legjobb, amihez csatlakozhatott. Majd magyarul is beszélt: „2009 után először hangzanak itt el magyar szavak, Charles Simonyi után, aki kétszer is járt itt, én lehetek a második, aki magyarul beszélhet ezen falak között. Hatalmas büszkeség ez számomra” – fogalmazott.

Hozzátette, bár alig 30 órája van a világűrben, volt lehetősége beszélni a szüleivel, akik elmondták, már most látni, mekkora hatása lesz a küldetésüknek. Ez ugyanis szerinte nem csupán egy tudományos küldetés, hanem inspirációs jellege is van.

Mi a feladata?

Az Ax-4 misszió mintegy 60 tudományos kísérletet foglal magába, ilyen sokat ezelőtt egyik Axiom Space-küldetés során sem végeztek el. Munkájuk középpontjában többek között a cukorbeteg űrhajósok orvosi támogatása, illetve a mikrogravitáció emberi agyra és testre gyakorolt fiziológiai hatásai állnak. Kutatásaik emellett kiterjednek az ízületek, a véráramlás, az őssejtek, a daganatos sejtek és a sugárzás hatásainak vizsgálatára is – ennek célja az űrhajósok felkészítési folyamatának továbbfejlesztése, valamint a földi orvostudomány fejlődésének elősegítése.

Kapu Tibor kutatóűrhajósként közel harminc magyar kísérletet fog elvégezni az ISS fedélzetén.Többek között az fogja vizsgálni, hogyan változik az űrben az emberi mikrobiom, milyen módokon lehet kijavítani a sugárzás okozta DNS-károsodást és hogyan változnak az emberek kognitív és mozgáskoordinációs képességei a mikrogravitációban. Emellett új technológiák létrejöttét is segíti majd, például alacsony olvadáspontú fémek viselkedését kutatja, ami új generációs hajtóműrendszerek fejlesztéséhez járulhat hozzá.