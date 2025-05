Vízből vagyunk? A csontjaink és az agyunk egy része is vízből áll

Kevés felemelőbb érzés van, mint egy forró, fullasztó, nyári napon belekortyolni egy pohár jéghideg vízbe, a víz azonban több egyszerű szomjoltónál: maga az élet. A tudomány mai állása szerint folyékony víz nélkül bolygónk teljesen kietlen lenne, hiszen ez az egyik legfőbb, közös alapja a Földön megtalálható összes létformának.

Mindenünk a víz

Az emberi test szinte minden fontos rendszere vízre támaszkodik, és a felbecsülhetetlen értékű folyadék adja tömegünk körülbelül 50-60 százalékát. Ez egészen meglepő arány, de a csecsemőknél az érték a 80 százalékot is megközelíti, egyes élőlényeknél, így a medúzáknál pedig akár 90 százalék feletti is lehet.

Emberi szervekre lebontva esetenként 50-60 százaléknál magasabb arányokkal is találkozhatunk: az agy és szív például több mint 70, a tüdő pedig több mint 80, míg a csontok nagyjából 30 százalékban állnak vízből. Bizony, a testekben lévő csontok egyáltalán nem azok a (csont)száraz struktúrák, ahogy természettudományi és régészeti múzeumokból ismerhetjük őket.

A víz szervezetünkben egészen alapvető funkciókért felel, csak hogy néhány példát említsünk:

építőanyagként működik a sejtek számára;

szabályozza a testhőmérsékletet az izzadás és légzés révén;

nedvesen tartja a szemet, az orrot és a szájat;

védi a szerveket és szöveteket;

tápanyagokat és oxigént szállít a sejtekhez;

csökkenti a vese és máj terhelését a salakanyagok kimosásával, elsősorban a vizelet révén;

feloldja az ásványi anyagokat és tápanyagokat;

kenőanyagként szolgál az ízületeknek;

és nem utolsó sorban lengéscsillapítóként védi az agyat, a gerincvelőt, sőt a magzatot is.

És hogy miért ennyire különleges folyadék a víz?

Az egyik fontos tulajdonsága, hogy rengeteg vegyületet képes feloldani, ami lehetővé teszi, hogy sejtjeink értékes tápanyagokhoz, ásványi anyagokhoz és egyéb, a biológiai folyamatokhoz szükséges összetevőkhöz jussanak. Nagy előnye továbbá a felületi feszültsége, ennek köszönhetően ugyanis szervezetünk egész rendszerén keresztül képes anyagokat szállítani, legyen szó tápanyagként hasznosított szénhidrátokról és fehérjékről vagy éppen testünk hulladékairól.

Így pótoljunk

Érdemes azzal is tisztában lenni, hogy a jól ismert tényezők, így a testmozgás, a hőség, illetve a koffein- és alkoholfogyasztás mellett számtalan faktor csökkenti testünk hidratáltságát. Mint a fentiekből kiderült, szervezetünk folyamatosan mozgatja, használja és üríti a vizet, így pótlás nélkül lényegében egyfolytában csökken annak szintje.

A napi vízszükséglet – amely 2 és 4 liter között mozog – egy részét nem vízként, hanem többek között levesként vagy például gyümölcsként vihetjük be, a legfontosabb forrást mégis maga a víz jelenti. Magyarországon a csapvíz is jó minőségű, de idegen, főként Európában kívüli országokban azonban érdemes alaposan tájékozódni még a hálózati víz minőségéről is. Magyarország ugyanakkor ásványvízben gazdag ország.

Ahogy a mondás tartja, az vagy, amit megeszel, ebben az esetben az vagy, amit megiszol, így nem mindegy, hogy milyen folyadékot jutattunk a szervezetünkbe. A jó hír, hogy a hazai ásványvíz igazi superdrink: eredendően tiszta, mentes a szennyeződésektől, és megfelelő arányban tartalmazza a szervezetünk számára értékes anyagokat. Összetétele emellett ismert és állandó, a szén-dioxidot leszámítva ráadásul egyéb anyagot nem is adhatnak hozzá.