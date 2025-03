Brutális pusztításra képes a száj- és körömfájás: az egyedüli megoldás az érintett állomány leölése

Brutálisan fertőzőképes vírusról van szó, ezért ha bejut valahova, a tényleges megoldás egyedül az érintett állomány leölése

– mondta lapunknak Kemenesi Gábor virológus, miután ötven év után először azonosították Magyarországon a ragadós száj- és körömfájás (RSzKF) nevű, a párosujjú patásokat érintő betegséget. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma március elején egy Győr-Moson-Sopron vármegyében található, 1400 állatot befogadó kisbajcsi szarvasmarhatartó telepen detektálta a kórokozót, amely az Aphthovirus vírusnemzetségbe tartozik.

Pásztor Szabolcs országos főállatorvos azonnali szigorú hatósági intézkedéseket rendelt el a fertőzés megfékezése érdekében. A bejutás körülményeit jelenleg is vizsgálják. A Dunántúl teljes területére szigorításokat, a kisbajcsi telep körül 10 kilométer sugarú körben pedig még fokozottabb tilalmakat vezettek be. Március 9-ig nagyjából 1000 tonnányi állatot öltek le, a tetemeket egy Bábolna mellett ásott gödörben semmisítik meg. A gócpontra március 10-én Orbán Viktor is ellátogatott.

Mit tudunk az RSzKF-ról, kell-e tartanunk közvetlen, az emberi egészséget fenyegető hatásoktól, milyen következményekkel járhat jelenléte, és melyek a védekezés módjai? Egyebek mellett ezekről kérdeztük Dr. Kemenesi Gábort, a Pécsi Tudományegyetem docensét, a Virológiai Nemzeti Laboratórium vezetőjét.