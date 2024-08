Az evolúciónak is köze van ahhoz, hogy miért érzünk egyes szagokat jónak, másokat kellemetlennek

A levegőben rengeteg szagot árasztó molekula van jelen, ezek igen eltérő forrásokból származnak az ételektől kezdve az illatszereken át a szennyeződésekig. Orrunkban több millió szaglóreceptor található, ezek segítségével szagok ezreit tudjuk megkülönböztetni.

Amikor orrunkkal mintát veszünk a levegőből, a receptorsejtek aktiválódnak, majd jeleket küldenek az agyba, amely a szagok, illatok felismeréséért felelős. Agyunk az egyes szagokhoz képes jó és rossz élményeket társítani, emiatt előfordul, hogy bizonyos molekulákhoz különösen pozitív vagy negatív érzelmeket kötünk. Erre jó példa, hogy ha korábban egy bizonyos ételtől gyomorrontást kaptunk, a későbbiekben kevésbé bírjuk elviselni annak illatát.

Sok esetben azonban nem kell személyes tapasztalatnak társulnia a szagokhoz, ugyanis az evolúciónak, az ösztönöknek is szerepe van abban, hogy mit érzünk kellemesnek vagy kellemetlennek. A szagok sokat elárulnak a környezetről, agyunk pedig úgy fejlődött ki, hogy ezek is segítsenek neki annak meghatározásában, hogy mikor vagyunk veszélyben vagy biztonságban.

A vér szaga például az emberek többsége – és sok növényevő állat – számára taszító. Ennek oka az lehet, hogy a vér alapvetően vonzza a ragadozókat, a támadásukat viszont megelőzhették őseink, ha elkerülték a vérrel szennyezett helyszíneket.

A szaglás emellett a megbetegedés veszélyére is figyelmeztethet. Amikor például a tojás megromlik, olyan baktériumok szaporodnak el bennük, amelyek számunkra mérgezőek. Ezek a mikroorganizmusok hidrogén-szulfidot bocsátanak ki, amelyet mi bűzösnek érzünk, és így a tojás is visszataszítóvá válik. A helyzet fordítottan is működik: egyes illatokat, például a gyümölcs szagát evolúciós okokból érezhetjük vonzónak.

Érdemes hozzátenni, hogy a kellemetlen szagok napjainkban sokszor már nem járnak konkrét fenyegetéssel. A fejlett világban, a modern vécékben az ürülék – amely szintén potenciálisan veszélyes kórokozókat tartalmaz – már nem okoz fertőzésveszélyt, attól könnyedén megszabadulhatunk, a szag viszont ugyanúgy rossz érzést kelthet bennünk.