Több mint száz delfint mentettek ki a derékig érő vízből

Több mint száz derékig érő vízbe keveredett delfint mentettek meg az Egyesült Államokban – írja az MTI. A tengeri emlősök a sekély partmenti vizekben életveszélybe kerültek, ám az állatvédőknek sikerült visszaterelnie őket a nyílt tengerbe.

A Massachusetts melletti Cape Cod félsziget partvidékén mintegy 125 atlanti fehérsávos delfin (Lagenorhynchus acutus) tűnt fel. Az alacsony vízszintű területen 13 állat elpusztult, egy szenvedéseinek pedig véget kellett vetni.

Az elmúlt 26 évben a régióban még nem fordult elő ilyen mértékű partravetődés, az eset okát nem tudták megállapítani.

Cape Codon ugyanakkor a partvidék szaggatottsága és az árapály váltakozása miatt gyakoriak a partravetődések. A mentésen dolgozók munkáját több intézmény, köztük a Bálna- és Delfinvédelmi Központ, a Tengerparti Tanulmányok Központja, az AmeriCorps of Cape Cod és a New England Akvárium is támogatta.