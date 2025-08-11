6,1-es földrengés sújtotta Törökország egyik tartományát

6,1-es erősségű földrengés rázta meg a vasárnap este a Törökország északnyugati részén található Balikesir tartományt, írta a BBC.

A jelentések szerint a rengések miatt egy ember vesztette életét: egy 81 éves nő röviddel azután hunyt el, hogy kihúzták a romok alól Sindirgi városában, a földrengés epicentrumában – közölte a török belügyminiszter.

Ali Yerlikaya hozzátette, hogy a földrengések következtében tizenhat épület omlott össze és 29 ember megsérült.

A török katasztrófavédelmi ügynökség közlése szerint a földrengést helyi idő szerint 19:53 körül (GMT 16:53) észlelték, és egészen Isztambulig érezhető volt.

Recep Tayyip Erdogan elnök nyilatkozatot adott ki, amelyben gyors felépülést kívánt minden érintettnek, és kijelentette, hogy minden helyreállítási erőfeszítést szorosan figyelemmel kísérnek.

Isten óvja hazánkat bármiféle katasztrófától

– írta az elnök az X-en.

A kutató-mentő akciók mostanra befejeződtek. A belügyminiszter azt mondta, hogy nincsenek további információk komolyabb károkról vagy áldozatokról.

A BBC szerint azonban a Sindirgiről készült képek teljesen lerombolt épületeket és hatalmas, eltorzult fém- és törmelékhalmokat mutatnak.

Törökország három fő tektonikus lemez metszéspontjában fekszik, és ennek következtében gyakori a szeizmikus aktivitás. 2023 februárjában több mint 50.000 ember halt meg, amikor egy 7,8-as erősségű földrengés pusztított az ország délkeleti régiójában. A rengéseknek akkor a szomszédos Szíriában további 5000 áldozata volt.