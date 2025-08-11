földrengéstörökország
Nagyvilág

6,1-es földrengés sújtotta Törökország egyik tartományát

Isa Terli / ANADOLU / Anadolu via AFP
admin Spirk József
2025. 08. 11. 07:59
Isa Terli / ANADOLU / Anadolu via AFP

6,1-es erősségű földrengés rázta meg a vasárnap este a Törökország északnyugati részén található Balikesir tartományt, írta a BBC.

A jelentések szerint a rengések miatt egy ember vesztette életét: egy 81 éves nő röviddel azután hunyt el, hogy kihúzták a romok alól Sindirgi városában, a földrengés epicentrumában – közölte a török belügyminiszter.

Ali Yerlikaya hozzátette, hogy a földrengések következtében tizenhat épület omlott össze és 29 ember megsérült.

A török katasztrófavédelmi ügynökség közlése szerint a földrengést helyi idő szerint 19:53 körül (GMT 16:53) észlelték, és egészen Isztambulig érezhető volt.

Recep Tayyip Erdogan elnök nyilatkozatot adott ki, amelyben gyors felépülést kívánt minden érintettnek, és kijelentette, hogy minden helyreállítási erőfeszítést szorosan figyelemmel kísérnek.

Isten óvja hazánkat bármiféle katasztrófától

– írta az elnök az X-en.

A kutató-mentő akciók mostanra befejeződtek. A belügyminiszter azt mondta, hogy nincsenek további információk komolyabb károkról vagy áldozatokról.

A BBC szerint azonban a Sindirgiről készült képek teljesen lerombolt épületeket és hatalmas, eltorzult fém- és törmelékhalmokat mutatnak.

Törökország három fő tektonikus lemez metszéspontjában fekszik, és ennek következtében gyakori a szeizmikus aktivitás. 2023 februárjában több mint 50.000 ember halt meg, amikor egy 7,8-as erősségű földrengés pusztított az ország délkeleti régiójában. A rengéseknek akkor a szomszédos Szíriában további 5000 áldozata volt.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Három hét az Andok magaslatain, a kondor, a puma és a kígyó földjén
Fürdőzők haltak meg tengeri robbanásokban az ukrajnai Odessza térségében
Ismét kitört az Etna Szicílián, miközben katonákat is mozgósítottak a Vezúv körül égő tüzek oltására
Törökország szabadon engedte a horvát hajóskapitányt, akit korábban 30 év börtönre ítéltek kábítószer-csempészésért
Újabb 50 milliárd forintot pumpál az állam a 4iG-univerzumba
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik