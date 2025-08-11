Kitoloncolás fenyegeti a Fülöp-szigeteki nőt, aki megházasodott és szült Magyarországon

Durván beleszólt egy magyar–Fülöp-szigeteki pár életébe az idegenrendészet, a feleséget ki akarják toloncolni az országból, írta a Blikk.

A Fülöp-szigeteki nő munkavállalói vízummal érkezett Magyarországra, ám a terhessége után visszavonták a tartózkodási engedélyét.

Társkeresőn találtunk egymásra, minden nagyon jól ment, így októberben össze is házasodtunk. A korábbi kapcsolatainkhoz képest sokkal jobban egymásra hangolódtunk, így nem volt kérdés, hogy összekössük az életünket. Rena gyári munkásként vállalt munkát, gépkezelőként annyit keresett, mint a hazájában egy diplomás gyógyszerész. Egyedül jött, hogy támogatni tudja a családját, mi pedig angolul kommunikálunk egymással

– mesélte a Blikknek Péter.

Elmondása szerint a munkavállalói vízum és a tartózkodási engedély alapvetően két évre szól, de, ha a cége igényt tart a további munkájára, a közvetítő meghosszabbíthatja. Mindez tavaly decemberben meg is történt.

A nő mindeközben várandós lett, amit feltételezhetően a közvetítő bejelentett az idegenrendészetnek, ahol visszavonták a munkavállalói vízumát és tartózkodási engedélyét, mégpedig arra hivatkozva, hogy a táppénz miatt nem tud munkát végezni. Azt is közölték, hogy hamarabb be kellett volna jelenteniük a terhességet, mert szerintük a nő veszélyes munkakörnyezetben dolgozik. Péter erre semmiféle hivatalos adatot nem talált.

A határozat kiállításától nyolc napunk volt fellebbezni, de ebből kifutottunk, mire átvehettük volna. Innentől indult az idegenrendészeti eljárás, ahova behívtak minket meghallgatásra. Két hónapja egy keresetből kell élnünk, mert a közvetítő cég húzza a csecsemőgondozási díj folyósítását. Július 31-én a kezünkbe nyomták a határozatot, hogy Renának harminc napja van elhagyni az országot, amit ugyan lehet hosszabbítani, de hosszú távon ez nem megoldás

– panaszkodott a lapnak a szoftverfejlesztőként dolgozó apuka. Ugyan beadták az úgynevezett családegyesítési vízumkérelmet, de azt szinte rögtön el is utasítottak.

Az időközben megszületett gyermek makkegészséges, anyatejes kisbaba. Az édesapja elmondása szerint ebben a jelenlegi helyzetben, a „meghosszabbításokkal”, a felesége nem vállalhat munkát itthon, ezért a rövid távú céljuk az úgynevezett családegyesítési vízum megszerzése, aztán pedig a magyar állampolgárság.

Az idegenrendészet szerint az előbbihez haza kellene mennie, hogy otthonról igényelje meg, de ez rendkívül költséges, ráadásul a babával nagyon nehezen lenne megoldható

– mondta a férj. Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság azt közölte, hogy a törvényi szabályozás miatt nem adhatnak ki információt az ügyről.