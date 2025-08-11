csupasz pisztolyliam neesonpamela anderson
Lesz Csupasz pisztoly 2? A rendező válaszolt

admin Besenyei Balázs
2025. 08. 11. 07:15
Minden szempontból jól nyitott a reboot.

A Csupasz pisztoly pozitív kritikákkal és 17 millió dolláros bevétellel nyitott az Egyesült Államokban. Az Entertainment Weekly a film rendezőjével, Akiva Schafferrel beszélgetett, aki szerint Hollywood, sőt sokszor a közönség is mostohán bánt a múltban a paródiafilmekkel.

Schaffer egy lehetséges második részről ezt mondta:

Nem akarok ebbe belemenni, nem is beszélhetek sokat. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, rögtön nagy sikert kell aratni, hogy már az első nap felhívjanak minket. Szerintem még nem született döntés, ez az én tippem. De álmomban sem gondoltam volna, hogy ilyen pozitív lesz a fogadtatása. Boldog vagyok! A jegybevételek, a pénz tekintetében is stabilak vagyunk, ami egy lehetséges folytatásnál érdekli a stúdiót.

A Liam Neeson és Pamela Anderson főszereplésével készült vígjáték valóban szórakoztató lett, ahogy azt írtuk is a filmről szóló kritikánkban: „Frank Drebin új kalandja releváns reboot, tele van nagyon szuper és kevésbé jó poénokkal, amiket, ha harminc év távlatából nem is fogunk szóról szóra idézni, de rossz szájízzel egészen biztosan nem gondolunk majd az epermintás fecskében pózoló Drebin hadnagyra”.

