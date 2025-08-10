orosz-ukrán háborúodessza
Nagyvilág

Fürdőzők haltak meg tengeri robbanásokban az ukrajnai Odessza térségében

Nina Liashonok / Ukrinform / NurPhoto via AFP
Kiszáradt fa egy Odessza megyei folyótorkolatnál július 25-én
admin Pál Zsombor
2025. 08. 10. 17:59
Három fürdőző életét vesztette tengeri robbanásokban Odessza térségében – közölték vasárnap az ukrán hatóságok. Oleh Kiper, a várossal azonos nevű déli megye kormányzója szerint a két férfi és egy nő egy olyan tengerszakaszon vesztette életét, ahol tiltott a fürdőzés. A környéken több helyen is életveszélyes vízbe menni a tenger felszínén lebegő robbanószerkezetek miatt.

A tájékoztatás szerint Zatokában egy férfi és egy nő, Karolino-Buhazban pedig egy férfi halt meg robbanás következtében. A kormányzó egyben megosztott egy listát is 32 biztonságos strandról és felhívta a fürdőzők figyelmét, hogy tartsák be a hatóságok vonatkozó figyelmeztetését. A 32 biztonságos fürdőhely közül 30 Odesszában van – mutatott rá.

A térséget gyakran érik orosz dróntámadások. A hatóságok szerint a robbanások nagyjából 50 méterre a partvonaltól történtek. Egyelőre nem világos, hogy milyen jellegű robbanószerkezet léphetett működésbe, amikor a fürdőzők ezekhez hozzáértek. Kiper közölte, vizsgálatot indítottak, egyben azonban hangsúlyozta, hogy a veszélyesnek minősített partszakaszokon nem csak a vízben tartózkodás, de

már a strandon tartózkodás is életveszélyes.

