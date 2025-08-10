Öngyilkosságot kísérelt meg egy férfi a Pilis-tetőn, sikerült megmenteni az életét

A rendelkezésre álló információk alapján szombaton a késő délutáni órákban egy 55 éves férfi öngyilkossági szándékkal kárt tett magában a Pilis-tető alatti rét bokros területén. Vasárnap reggel egy biciklis vette észre a földön fekvő, súlyos sérüléseket szenvedett bajbajutottat és értesítette a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálatot, derül ki a mentőszolgálat Facebook-posztjából.

Az ilyenkor meghatározott eljárásrend szerint a jelzést továbbították a hatóságoknak, és ezzel elindult a mentési folyamat.

A helyszínre érkeztek a szentendrei hivatásos tűzoltók, a Pest megyei rendőrség, az Országos Mentőszolgálat és a HUNGO is, és megkezdték a bajbajutott ellátását. A mentők és később a légimentők irányítása mellett folytatódott a sérült emelt szintű ellátása, a férfit végül mentőhelikopterrel szállították kórházba.