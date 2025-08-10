„Kiütött a Megasztárban, talán sportszerű lenne, ha egyszer én is kiütném őt a ringben” – Rúzsa Magdi Sztárbox-kihívást kapott

Szeptemberben visszatér az RTL-re a Sztárbox, nemrég az is kiderült, pontosan kik mérkőznek meg az első két adásban. De a műsor láthatóan nem csak a már leszerződött hírességeket foglalkoztatja: időről időre bejelentkezik egy-egy újabb kihívó is. Nemrég például Dárdai Blanka hívta ki egy meccsre Schóbert Larát, a műsor előző évadának pehelysúlyú győztesét, aki kedvesen el is fogadta a kihívást („Azt nem ígérhetem, hogy aranyat fogsz látni, de csillagokat egészen biztos”– írta).

Most érkezett egy másik, hasonlóan meghökkentő kihívás – szúrta ki a Stroy.hu: az Ázsia Expresszből megismert

Varsányi Réka közösségi oldalán hívta ki Rúzsa Magdit, akivel van némi elszámolnivalója, ugyanis ő ejtette ki tavaly a Megasztár válogatóján.

Varsányi nemrég arról mesélt, az önvédelmi célból elkezdett bokszoktatás már a szenvedélyévé vált, ezért örömmel próbálná ki magát nagyközönség előtt is.

Ha egyszer lehetőségem lenne bekerülni a Sztárboxba, szeretnék egy különleges kihívást vállalni — Rúzsa Magdit. Annak idején ő ejtett ki a Megasztár válogatóján, és bár nincs harag bennem, úgy gondolom, hogy ha ő egyszer kiütött engem, akkor talán sportszerű lenne, ha egyszer én is kiütném őt a ringben. Ez nem lenne bosszú, hanem egy tiszteletteljes, méltóságteljes párbaj, amelyben nemcsak a fizikai erő, hanem a belső tartás is megmutatkozna. Remélem, egyszer lehetőségem nyílik megmérettetni magam, és egy igazán különleges, inspiráló küzdelem születik. És ha Magdi olvasná ezt: a ring vár ránk — tisztelettel, de határozottan. Felveszed a kesztyűt?

– írta bejegyzésében, utóiratként hozzátéve: „ide ne mezitláb gyere, mert veszélyes”.