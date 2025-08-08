eesztmagyarorszag.huügyintézéshiba
Lehalt az EESZT és az e-recepteket sem lehet kiváltani

Szajki Bálint / 24.hu
2025. 08. 08. 15:47
A központi időpontfoglaló rendszer és a magyarorszag.hu is elérhetetlen.

Augusztus 8-án a délutáni órákban sokan azt tapasztalhatták, hogy elérhetetlenné vált jónéhány fontos állami weboldal. A központi időpontfoglalórendszer nem működik, a magyarorszag.hu címet beírva például az alábbi üzenet olvasható:

{“ErrorMessage”:”An error occurred :(“}.

Ez nem böngészőhiba, ugyanis amikor ilyen üzenet látható, akkor a háttérben futó program (API vagy adatbázis) jelzi, hogy valami elromlott a feldolgozás közben.

Az EESZT felületét meglátogatva szintén azt a tájékoztatást kapjuk, hogy az oldal nem üzemel.

Az okostelefonos EgészségAblak alkalmazásba ugyan be lehet lépni, de amikor (többek között) a Receptek fülre koppintunk, egy olyan üzenet ugrik fel, mely szerint az adatok frissítése sikertelen volt. Egy olvasónk kora délután egy gyógyszertárat felkeresve ezzel kapcsolatban azt az információt kapta, hogy a probléma órák óra érinti az e-receptek kiváltását országszerte, az így felírt gyógyszereket nem tudják kiadni.

Kérdéseinkkel kerestük az üzemeltetőket, válasz esetén frissítjük cikkünket.

