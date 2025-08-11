Ennyit vesz el egy használt autó értékéből ezer megtett kilométer

Az adatok szerint 2025 júniusában a meghirdetett autók átlagos kínálati ára 5,4 millió forint volt – ez körülbelül 200 ezer forintos emelkedést jelent az előző év azonos időszakához képest.
- A hirdetések 40,2 százaléka 2,5 millió forint alatti kategóriába tartozott,
- 26,4% a 2,5–5 millió forintos sávban jelent meg,
- 20,5% pedig 5 és 10 millió forint közé esett.
- A 10 millió feletti autók aránya mindössze 12,9% volt,
vagyis, mint megállapították, a kínálat döntő többsége továbbra is elérhető árszinten mozgott.
Az adatok nemcsak az árakról, hanem a kínálat szerkezetéről is pontos képet festenek.
- A hirdetett járművek fele benzinmeghajtású volt, míg
- 41,6 százalékuk dízelmotorral szerelt.
Az alternatív hajtások súlya ugyan még mindig kisebb, de növekvő:
- elektromos autóból 5%,
- hibridből pedig 3,7% szerepelt a kínálatban.
A legnagyobb bővülést az elektromos kategória produkálta: éves szinten 34,3 százalékkal nőtt a kínálatuk. Érdekesség, hogy a hibridek kínálata az elmúlt egy évben nem nőtt, hanem épp ellenkezőleg: 3,8 százalékkal csökkent. A benzin- és dízelautók aránya ezzel szemben enyhén emelkedett – előbbiek kínálata 5,6, utóbbiaké 7,6 százalékkal bővült egy év alatt.
Mit árul el az életkor és a futásteljesítmény?
A különböző hajtású autók életkora és használtsága között is van különbség.
- A benzinesek átlagosan 14,1 évesek, míg
- a dízelek 12,3 évesek.
Utóbbiak viszont jóval többet futottak:
- a dízeljárművek átlagos futásteljesítménye 222 ezer kilométer,
- a benzineseké pedig 157 ezer kilométer,
vagyis több mint 40 százalékos eltérés látszik. Ez a használati szokásokat is tükrözi, hiszen a dízelautókat jellemzően hosszabb utakra, intenzívebb igénybevételre használják.
A leggyakrabban hirdetett márkák élén továbbra is a Volkswagen, a BMW és az Opel állnak. Ezeket évek óta stabil kereslet jellemzi, nem véletlen, hogy a sorrend alig változott 2024 júniusa óta. A 10-es listán a legalacsonyabb átlagéletkora a Skodának (10,5 év), míg a legmagasabb a Suzukinak (15,1 év) volt júniusban. A 2024. júniusi adatokhoz képest egyedül a Suzuki életkora csökkent 0,3 évvel. A legnagyobb mértékű emelkedés pedig a BMW-knél következett be, amelyek átlagéletkora 0,5 évvel nőtt.
Hogy alakul ki egy autó végső ára?
A statisztikai elemzésből kiderül, hogy milyen tényezők befolyásolják az autók kínálati árát.
- Az egyik legfontosabb az állapot,
egy újszerű autó átlagosan 26,4, egy kitűnő állapotú pedig 24,7 százalékkal drágább, mint egy normál állapotú. A sérült járművek ára ezzel szemben átlagosan 58,6 százalékkal alacsonyabb. Emellett
- minden 1000 megtett kilométer 0,2 százalékkal csökkenti az árat.
Ugyanakkor a teljesítmény és a motor mérete emelheti az árat:
- 10 kW többlettel 3,8%, 100 cm³-rel pedig 3,3% árnövekedés figyelhető meg.
A Használtautó.hu és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közös statisztikai kiadványa a készítők szerint a keresleti és kínálati adatok pontosabb megismerésével nemcsak a vásárlók és eladók, hanem a kereskedők és piaci elemzők is jobb döntéseket hozhatnak. A júniusi adatok alapján a piac továbbra is stabil, az árak enyhén emelkednek, és egyre nagyobb arányban jelennek meg alternatív hajtású járművek – vagyis szerintük a hazai használtautó-piac egyértelműen követi a technológiai és környezettudatos trendeket.