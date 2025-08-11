használt autóár
Ennyit vesz el egy használt autó értékéből ezer megtett kilométer

Nagy Borbála
2025. 08. 11. 08:25
2025 júniusában is folytatódott a hazai használtautó-piac fokozatos átrendeződése. A júniusi jelentésből kiderül belőle többek között, mi mozgatja felfelé és lefelé egy használt autó árát, és mennyivel.

Az adatok szerint 2025 júniusában a meghirdetett autók átlagos kínálati ára 5,4 millió forint volt – ez körülbelül 200 ezer forintos emelkedést jelent az előző év azonos időszakához képest.

  • A hirdetések 40,2 százaléka 2,5 millió forint alatti kategóriába tartozott,
  • 26,4% a 2,5–5 millió forintos sávban jelent meg,
  • 20,5% pedig 5 és 10 millió forint közé esett.
  • A 10 millió feletti autók aránya mindössze 12,9% volt,

vagyis, mint megállapították, a kínálat döntő többsége továbbra is elérhető árszinten mozgott.

Az adatok nemcsak az árakról, hanem a kínálat szerkezetéről is pontos képet festenek.

  • A hirdetett járművek fele benzinmeghajtású volt, míg
  • 41,6 százalékuk dízelmotorral szerelt.

Az alternatív hajtások súlya ugyan még mindig kisebb, de növekvő:

  • elektromos autóból 5%,
  • hibridből pedig 3,7% szerepelt a kínálatban.

A legnagyobb bővülést az elektromos kategória produkálta: éves szinten 34,3 százalékkal nőtt a kínálatuk. Érdekesség, hogy a hibridek kínálata az elmúlt egy évben nem nőtt, hanem épp ellenkezőleg: 3,8 százalékkal csökkent. A benzin- és dízelautók aránya ezzel szemben enyhén emelkedett – előbbiek kínálata 5,6, utóbbiaké 7,6 százalékkal bővült egy év alatt.

Mit árul el az életkor és a futásteljesítmény?

A különböző hajtású autók életkora és használtsága között is van különbség.

  • A benzinesek átlagosan 14,1 évesek, míg
  • a dízelek 12,3 évesek.

Utóbbiak viszont jóval többet futottak:

  • a dízeljárművek átlagos futásteljesítménye 222 ezer kilométer,
  • a benzineseké pedig 157 ezer kilométer,

vagyis több mint 40 százalékos eltérés látszik. Ez a használati szokásokat is tükrözi, hiszen a dízelautókat jellemzően hosszabb utakra, intenzívebb igénybevételre használják.

A leggyakrabban hirdetett márkák élén továbbra is a Volkswagen, a BMW és az Opel állnak. Ezeket évek óta stabil kereslet jellemzi, nem véletlen, hogy a sorrend alig változott 2024 júniusa óta. A 10-es listán a legalacsonyabb átlagéletkora a Skodának (10,5 év), míg a legmagasabb a Suzukinak (15,1 év) volt júniusban. A 2024. júniusi adatokhoz képest egyedül a Suzuki életkora csökkent 0,3 évvel. A legnagyobb mértékű emelkedés pedig a BMW-knél következett be, amelyek átlagéletkora 0,5 évvel nőtt.

Hogy alakul ki egy autó végső ára?

A statisztikai elemzésből kiderül, hogy milyen tényezők befolyásolják az autók kínálati árát.

  • Az egyik legfontosabb az állapot,

egy újszerű autó átlagosan 26,4, egy kitűnő állapotú pedig 24,7 százalékkal drágább, mint egy normál állapotú. A sérült járművek ára ezzel szemben átlagosan 58,6 százalékkal alacsonyabb. Emellett

  • minden 1000 megtett kilométer 0,2 százalékkal csökkenti az árat.

Ugyanakkor a teljesítmény és a motor mérete emelheti az árat:

  • 10 kW többlettel 3,8%, 100 cm³-rel pedig 3,3% árnövekedés figyelhető meg.

A Használtautó.hu és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közös statisztikai kiadványa a készítők szerint a keresleti és kínálati adatok pontosabb megismerésével nemcsak a vásárlók és eladók, hanem a kereskedők és piaci elemzők is jobb döntéseket hozhatnak. A júniusi adatok alapján a piac továbbra is stabil, az árak enyhén emelkednek, és egyre nagyobb arányban jelennek meg alternatív hajtású járművek – vagyis szerintük a hazai használtautó-piac egyértelműen követi a technológiai és környezettudatos trendeket.

