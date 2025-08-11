Ennyit vesz el egy használt autó értékéből ezer megtett kilométer

Az adatok szerint 2025 júniusában a meghirdetett autók átlagos kínálati ára 5,4 millió forint volt – ez körülbelül 200 ezer forintos emelkedést jelent az előző év azonos időszakához képest.

A hirdetések 40,2 százaléka 2,5 millió forint alatti kategóriába tartozott,

26,4% a 2,5–5 millió forintos sávban jelent meg,

20,5% pedig 5 és 10 millió forint közé esett.

A 10 millió feletti autók aránya mindössze 12,9% volt,

vagyis, mint megállapították, a kínálat döntő többsége továbbra is elérhető árszinten mozgott.

Az adatok nemcsak az árakról, hanem a kínálat szerkezetéről is pontos képet festenek.

A hirdetett járművek fele benzinmeghajtású volt, míg

41,6 százalékuk dízelmotorral szerelt.

Az alternatív hajtások súlya ugyan még mindig kisebb, de növekvő:

elektromos autóból 5%,

hibridből pedig 3,7% szerepelt a kínálatban.

A legnagyobb bővülést az elektromos kategória produkálta: éves szinten 34,3 százalékkal nőtt a kínálatuk. Érdekesség, hogy a hibridek kínálata az elmúlt egy évben nem nőtt, hanem épp ellenkezőleg: 3,8 százalékkal csökkent. A benzin- és dízelautók aránya ezzel szemben enyhén emelkedett – előbbiek kínálata 5,6, utóbbiaké 7,6 százalékkal bővült egy év alatt.

Mit árul el az életkor és a futásteljesítmény?

A különböző hajtású autók életkora és használtsága között is van különbség.

A benzinesek átlagosan 14,1 évesek, míg

a dízelek 12,3 évesek.

Utóbbiak viszont jóval többet futottak:

a dízeljárművek átlagos futásteljesítménye 222 ezer kilométer,

a benzineseké pedig 157 ezer kilométer,

vagyis több mint 40 százalékos eltérés látszik. Ez a használati szokásokat is tükrözi, hiszen a dízelautókat jellemzően hosszabb utakra, intenzívebb igénybevételre használják.

A leggyakrabban hirdetett márkák élén továbbra is a Volkswagen, a BMW és az Opel állnak. Ezeket évek óta stabil kereslet jellemzi, nem véletlen, hogy a sorrend alig változott 2024 júniusa óta. A 10-es listán a legalacsonyabb átlagéletkora a Skodának (10,5 év), míg a legmagasabb a Suzukinak (15,1 év) volt júniusban. A 2024. júniusi adatokhoz képest egyedül a Suzuki életkora csökkent 0,3 évvel. A legnagyobb mértékű emelkedés pedig a BMW-knél következett be, amelyek átlagéletkora 0,5 évvel nőtt.

Hogy alakul ki egy autó végső ára?

A statisztikai elemzésből kiderül, hogy milyen tényezők befolyásolják az autók kínálati árát.

Az egyik legfontosabb az állapot,

egy újszerű autó átlagosan 26,4, egy kitűnő állapotú pedig 24,7 százalékkal drágább, mint egy normál állapotú. A sérült járművek ára ezzel szemben átlagosan 58,6 százalékkal alacsonyabb. Emellett

minden 1000 megtett kilométer 0,2 százalékkal csökkenti az árat.

Ugyanakkor a teljesítmény és a motor mérete emelheti az árat:

10 kW többlettel 3,8%, 100 cm³-rel pedig 3,3% árnövekedés figyelhető meg.

A Használtautó.hu és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közös statisztikai kiadványa a készítők szerint a keresleti és kínálati adatok pontosabb megismerésével nemcsak a vásárlók és eladók, hanem a kereskedők és piaci elemzők is jobb döntéseket hozhatnak. A júniusi adatok alapján a piac továbbra is stabil, az árak enyhén emelkednek, és egyre nagyobb arányban jelennek meg alternatív hajtású járművek – vagyis szerintük a hazai használtautó-piac egyértelműen követi a technológiai és környezettudatos trendeket.