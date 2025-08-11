Maluma megállította a koncertjét, hogy leszidjon egy anyát, aki az 1 éves gyerekével bulizott

A hétvégén Maluma félbeszakította mexikóvárosi koncertjét, hogy leszidjon egy anyukát, aki magával hozta az egyéves gyerekét a buliba, annak pedig fülvédőt sem adott, így mérsékelve esetleg a hanghatásokat.

Minden tiszteletem mellett… hány éves? Egyéves? Kevesebb? Szerinted jó ötlet elvinni egy egyéves babát egy koncertre, ahol ilyen kibaszottul magasak a decibelek? Az a baba azt sem tudja, mit keres itt. Legközelebb vigyázz a fülére, vagy valami. Komolyan. A te felelősséged. Úgy lengeted, mintha játékszer lenne. Az a baba nem akar itt lenni. Minden szeretettel és tisztelettel mondom neked, most, hogy apa vagyok… soha nem vinném el őket koncertre. Legközelebb légy egy kicsit körültekintőbb