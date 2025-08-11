maluma
Szórakozás

Maluma megállította a koncertjét, hogy leszidjon egy anyát, aki az 1 éves gyerekével bulizott

Medios y Media / Getty Images
admin Besenyei Balázs
2025. 08. 11. 07:44
Medios y Media / Getty Images
„Az a baba nem akar itt lenni” – magyarázta a sztár.

A hétvégén Maluma félbeszakította mexikóvárosi koncertjét, hogy leszidjon egy anyukát, aki magával hozta az egyéves gyerekét a buliba, annak pedig fülvédőt sem adott, így mérsékelve esetleg a hanghatásokat.

Minden tiszteletem mellett… hány éves? Egyéves? Kevesebb? Szerinted jó ötlet elvinni egy egyéves babát egy koncertre, ahol ilyen kibaszottul magasak a decibelek? Az a baba azt sem tudja, mit keres itt. Legközelebb vigyázz a fülére, vagy valami. Komolyan. A te felelősséged. Úgy lengeted, mintha játékszer lenne. Az a baba nem akar itt lenni. Minden szeretettel és tisztelettel mondom neked, most, hogy apa vagyok… soha nem vinném el őket koncertre. Legközelebb légy egy kicsit körültekintőbb

– magyarázta a színpadról az énekes.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Ázsia Expressz 2024 Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett

Friss

Népszerű

Összes
Lesz Csupasz pisztoly 2? A rendező válaszolt
Népszerű lett a netezőknél a videó, melyben megkérdezik Liam Neesont, mi az a Labubu
Jeezy majdnem lekéste a saját koncertjét, tíz órát Uberezett, hogy odaérjen
„Kiütött a Megasztárban, talán sportszerű lenne, ha egyszer én is kiütném őt a ringben” – Rúzsa Magdi Sztárbox-kihívást kapott
Újabb 50 milliárd forintot pumpál az állam a 4iG-univerzumba
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik