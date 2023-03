Ekkor bocsáthatják fel a SpaceX Starship rakétáját

Elon Musk, a SpaceX vezére március közepén a Twitteren jelentette be, hogy heteken belül orbitális repülést hajthatnak végre a cég Starship űrrakétájával – írja a Mashable.

A 120 méter magas rakétarendszer a milliárdos szerint már készen áll a startra, az egyetlen hátráltató körülmény az, hogy még várnak az amerikai Szövetségi Légügyi Hatóság (FAA) engedélyére.

Az első indítási kísérletre április harmadik hetének vége felé kerülhet sor.

A kijelentést persze érdemes fenntartásokkal kezelni, Musk ugyanis sokszor követte már el azt a hibát, hogy rosszul tippelt meg egy dátumot. A Starship azonban ténylegesen óriási hatást gyakorolhat az űrutazásra.

SpaceX will be ready to launch Starship in a few weeks, then launch timing depends on FAA license approval.

Assuming that takes a few weeks, first launch attempt will be near end of third week of April, aka …

— Elon Musk (@elonmusk) March 16, 2023