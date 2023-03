Szélvihar érkezik, figyelmeztetést adtak ki

Péntek délutánig közepesen felhős idő valószínű több-kevesebb napsütéssel, majd délutántól inkább erősen felhős lesz az ég, többfelé várható zápor, emellett zivatarokra is számítani kell. A déli szél élénk lesz, kevés helyen meg is erősödik, zivatarok környékén erős vagy viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 20 fok között alakul – írja a Kiderül.hu.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat minden megyére elsőfokú figyelmeztetést adott ki: zivatarokra legnagyobb esély a Dunántúlon (annak is főleg a délkeleti felén), a Duna vonalában és az Északi-középhegység térségében mutatkozik. A cellákat intenzív csapadéktevékenység (rövid idő alatt 20-30 mm), viharos széllökések (60-80 km/h), illetve jégeső (ált. < 2 cm) kísérheti. Az esti, késő esti órákra a zivatarok kelet, északkelet felé helyeződve fokozatosan megszűnnek. Szombatra Szabolcs-Szatmár-Bereg és Baranya kivételével a viharossá fokozódó szél miatt van érvényben ugyancsak elsőfokú figyelmeztetés:

A legerősebb széllökések általában 60-80 km/h között valószínűek, de néhol akár 90 km/órás lökések is előfordulhatnak.

Utóbbi főként a Kisalföldön, a Dunántúl északkeleti részén, a főváros térségében, illetve az Alföld északnyugati részén fordulhat elő. Szombat reggelig jobbára erősen felhős idő várható, napközben felhőátvonulásokra számíthatunk több-kevesebb napsütéssel, de északkeleten estig erősen felhős maradhat az ég. Délelőttig főleg a déli és a keleti országrészben valószínű szórványosan eső, zápor, délutántól északkeleten fordulhat elő zápor, havas eső zápor, hózápor, másutt számottevő csapadék nem lesz. A sokfelé viharossá fokozódó északnyugati szél mellett a minimum-hőmérséklet általában 3 és 8, a csúcsérték 6 és 12 fok között alakul.

Vasárnap a hosszabb-rövidebb napsütés mellett melegfront közép-, illetve magasszintű felhőzete sodródhat fölénk, csapadék nem valószínű. Az északnyugati, majd a délnyugati szél helyenként megélénkül, hajnalra többnyire -8 és 0 fok közé hűl le a levegő, délután 6, 10 fokot mérhetünk.