Rejtett kódot találtak jégkori barlangrajzokon

Egy friss tanulmány alapján a jégkori emberek összetett információkat rögzíthettek a barlangrajzokon az őket körülvevő világról – írja az MTI és a BBC. Ezek az adatok nagyban segíthették a vadászó-gyűjtögetők fennmaradását.

A szerzők úgy vélik, hogy 20 ezer éve Európa lakói a motívumok segítségével a vadállatokról és szaporodási ciklusukról készítettek feljegyzéseket.

A kódrendszerre protoírásként hivatkoznak.

Elsőként egy londoni bútorrestaurátor, Ben Bacon fedezte fel, hogy a barlangrajzok bizonyos jelei egyfajta holdnaptárra hasonlítanak. Bacon számtalan órát töltött az alkotások vizsgálatával és az adatok elemzésével. Az amatőr kutató a Durham Egyetem és a University College London munkatársaival működött együtt.

A korabeli európai rajzokon számos állat képe jelenik meg, köztük rénszarvasoké, halakaké és bölényeké. Sok ábrán jelek, például pontok vagy vonalak is szerepelnek, ilyen szimbólumok többek között a híres lascaux-i barlangban is megfigyelhetőek. Korábban is sejtették, hogy ezek jelentéssel bírnak, de nem tudták megfejteni őket.

A csapat most úgy gondolja, hogy a barlangrajzokon az állatokhoz kapcsolódó szimbólumok száma holdhónapok szerint rögzítette, hogy mikor párosodtak. Az Y alakú jel az ellést mutathatta meg.

Tony Freeth, a University College London professzora elmondta, nagyon meglepte, amikor Bacon felvetette neki, hogy a pöttyök vagy vonalak száma az életciklus kulcsfontosságú eseményeinek holdhónapját jelzi. Paul Pettitt és Robert Kentridge, a Durhami Egyetem munkatársai, akik a vizuális paleopszichológia területével foglalkoznak, Bacon elemzéseit áttörő jelentőségűnek tartják.

Mint Pettitt kiemelte: az eredmények azt mutatják, hogy a jégkorszaki vadászó-gyűjtögetők voltak az elsők, akik naptárat és jeleket használtak környezetük fontosabb eseményeinek feljegyzésére. Kentridge a felfedezés jelentőségével kapcsolatban kifejtette: a korabeli emberek nemcsak a jelenben éltek, hanem a múltbeli eseményeket is rögzítették, és ezekből arra is tudtak következtetni, hogy mikor fognak hasonló események bekövetkezni a jövőben.

Érdemes kiemelni, hogy a protoírás létezésének alátámasztásához további vizsgálatok szükségesek. Feltételezhető, hogy az új hipotézist számos kritika éri majd, hiszen igen forradalmi elképzelésről van szó.