Ilyen egy kamera utazása az Antarktisz jégpáncéljának mélyére

Szakértők egy csoportja a közelmúltban a kelet-antarktiszi Allan Hillsnél fúrt egy lyukat, hogy megvizsgálják a bolygó egyik legősibb jégtömegét – írja az IFLScience. Austin Carter, a Scripps Oceanográfiai Intézet munkatársa egy videót is megosztott arról, ahogy kamerájukat leengedik.

Az eszköz 93 méteres mélységig jutott.

A kutatók úgy gondolják, hogy a helyi jég 2-3 millió éves lehet, és sokat elárulhat a múltbéli környezetről.

A felvétel az Oregoni Állami Egyetem által vezetett COLDEX (Center for Oldest Ice Exploration) keretében született. Az expedíció célja, hogy megvizsgálják a régió legősibb jegeit, valamint adatokat gyűjtsenek a múlt éghajlatáról. A csapat nemcsak jégmagmintákat gyűjt be, hanem radaros és légi vizsgálatokat is folytat.