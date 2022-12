Óriáshullám csaphatott le egy óceánjáróra

Egy óriáshullám csaphatott le egy, az Antarktisztól Argentína felé tartó óceánjáróra – írja a Live Science. Az eseményben egy ember meghalt, négy pedig megsérült.

A baleset november 29-én, éjszaka történt, miközben a Viking Polaris a Drake-átjáróban hajózott az argentínai Ushuaia felé.

Az óceánjáróra lecsapó vízfal ablakokat tört be, és több szobát elárasztott.

Az üvegszilánkok egy 62 éves amerikai nőt halálosan megsebesítettek, négy további ember nem életveszélyes sérüléseket szenvedett. A hajó tulajdonosa, a Viking december 1-én jelentette be, hogy a tragédiát extrém hullámzás okozhatta. Az óceánjáró a helyreállításig és a vizsgálat lezárásáig nem indul újabb útra.

Az óriáshullámok olyan vízfalak, amelyek legalább kétszer magasabbak a környezetük hullámátlagánál. Ezek a szélsőséges hullámok látszólag a semmiből érkeznek, kialakulásuk pontos oka pedig nem ismert.

Mivel nem tudni, hogy a baleset idején milyen volt a hullámzás a Viking Polaris környékén, nem biztos, hogy valóban óriáshullám állt a háttérben. A Drake-átjáróban nem ritkák a hatalmas, de nem óriáshullámnak számító vízfalak, az alábbi videón is egy ilyen esemény látható.

When you’re happily having dinner and the ocean decides to scare the shit out of you!

Cue debate around just how strong those windows are… #DrakePassage #SouthernOcean #BigSwell pic.twitter.com/OLDq5W2Wkm

— Dan Brown (@DanBrownNature) December 2, 2022