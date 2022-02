Rekordmagas hullámot észlelhettek Izlandnál

Egy új tanulmány alapján példátlan óriáshullám alakulhatott ki 2020 novemberében Brit Kolumbiánál – írja a ScienceAlert. A 17,6 méter magas hullám a legextrémebb óriáshullám lehetett, amelyet valaha észleltek.

Az eseményt egy mérőbójának köszönhetően sikerült dokumentálni. A hasonlóan szélsőséges hullámokat a szakértők sokáig tengerészeti szóbeszédnek tekintették, 1995-ben azonban Norvégiától 160 kilométerre megfigyeltek egy ilyen eseményt – a 25,6 méter magas hullám a Draupner olajfúró platformra csapott le.

Azóta a kutatók több óriáshullámot is leírtak, a kategóriába olyan hullámokat sorolnak, amelyek legalább kétszer magasabbak a környezetük legnagyobb hullámainál – az értéket az úgynevezett szignifikáns hullámmagasság adja. Az 1995-ös eseménynél például az extrém hullám 12 méteres hullámok között bukkant fel. Noha az ilyen jelenségek a partoktól távol figyelhetőek meg, veszélyt jelenthetnek az infrastruktúrára és a hajókra. Azt egyelőre nem tudni, hogy a hasonló hullámok miként jönnek létre.

A közelmúltban bemutatott esemény, az Ucluelet-hullám közel háromszor volt magasabb társainál. Johannes Gemmrich, a Victoriai Egyetem munkatársa és a tanulmány társszerzője szerint az esemény ezzel rekorder lehet.

Egy másik csúcs

A közelmúltban egy másik rekorder hullámot is dokumentálhattak – számol be az Esőtánc.hu. A múlt heti bombaciklon során Izland nyugati részén 234 kilométer per órás szelet is rögzítettek, a viharban pedig hatalmas hullámok tűntek fel az ország közelében.

Az Izlandi Út és Parti Hivatal szerint február 7-8. között 25 méternél magasabb hullámokat észleltek.

Az egyik legalább 40 méteres volt, ez új magasságrekord lehet.

A szakértők jelenleg is dolgoznak az adatok kiértékelésén.

A Meteorológiai Világszervezet szerint a szignifikáns hullámmagasságot tekintve a bójával valaha regisztrált legmagasabb érték 19 méter volt, ez 2013-ban alakult ki Izland és az Egyesült Királyság között. Érdemes kiemelni, hogy az érték nem egy-egy hullámra, hanem egy adott időszak és terület legmagasabb hullámainak átlagára vonatkozik.

A portugáliai Nazaré közelében, a partoknál 24,4 méteres és 30,9 méteres egyedi hullámokat is láttak már. Katasztrófák hatására, például földcsuszamlások során még nagyobb hullámok is keletkezhetnek.