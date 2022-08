Terjed a neten, hogy a James Webb űrtávcső fényképei megcáfolták az ősrobbanást

Áltudományos cikk terjed a neten arról, hogy a James Webb űrtávcső idősebb csillagot fotózott, mint az univerzum, ezzel pedig megcáfolta az ősrobbanás elméletét – írja az IFL Science. A JWST ugyan valóban messzebbre lát vissza az univerzum korai napjaiba, mint bármely előtte működő távcső, az ősrobbanás előtti időkből nem fotózott csillagot, hiába állítja az egyszerűen csak „Az ősrobbanás nem történt meg” címmel megjelentetett írás.

A szövegből azt tudhatjuk meg, hogy az űrtávcső képei pánikot keltettek a csillagászok körében, mert olyan csillagokat fotózott, amelyek az univerzumnál is idősebbek. Ez persze csak úgy lehetne lehetséges, ha az ősrobbanás nem is történt volna meg, vagy nem akkor, amikorra jelenleg tesszük. A cikk persze egyáltalán nem igaz, ráadásul borzasztó bugyután is próbálja meg átverni az olvasóit.

A nevét is vállaló szerző, Eric Lerner az LPP Fusion fúziós technológiával foglalkozó cég vezető kutatója, bár már maga a cég, és a weboldalon található írások is finoman szólva gyanúsak. A NASA egy ideig támogatta az LPP Fusiont. Lerner Wikipédia-oldalát olvasva egyértelmű, miért akarja ennyire félreértelmezni a JWST képeit: már 1991-ben megírta könyvét, ami ugyanazon a címen fut, mint a friss áltudományos cikke. Lerner az ősrobbanás helyett Hannes Alfvén plazma-kozmológia elméletét hiszi el.

Lerner a cikkében Allison Kirkpatrick csillagászt idézi, aki egy Nature-cikkben valóban azt nyilatkozta: „Jelenleg azon kapom magam, hogy hajnali háromkor ébren fekszem, és azon tűnődöm, vajon minden, amit eddig tettem, rossz volt-e.” Csakhogy Kirkpatrick (és egyébként sok más csillagász is) ezt nem negatív értelemben gondolta, és nem is úgy, hogy az ősrobbanás nem történt meg – a James Webb csupán annyival fejlettebb, és annyival pontosabb és jobb adatokat szolgáltat, hogy előfordulhat: alapjaiban kell majd átírni miatta néhány csillagászati alapfogalmat. Csakhogy az ősrobbanás, egyelőre legalább is biztosan, nincs közöttük.

Kirkpatrick egyébként azóta megváltoztatta a Twitter-nevét „Allison – az ősrobbanás megtörtént – Kirkpatrick”-re.

A kutató szerint egyébként a JWST képei éppen hogy megerősítik az ősrobbanás elméletét, mert „azt mutatják, hogy a korai galaxisok különböztek a ma látható galaxisoktól – sokkal kisebbek voltak”.