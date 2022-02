Bélférgek gyötörték az ókori rómaiakat

Bizonyos római lelőhelyek, például egykori latrinák környékén az évtizedek során rengeteg kúpos agyagedény került elő. Egy friss tanulmányban Sophie Rabinowa, a Cambridge-i Egyetem munkatársa és kollégái megerősítik, amit a régészek eddig csak sejtettek: a tárgyak éjjeliedényként szolgáltak – írja a ScienceAlert.

A szakértők a szicíliai Gerace közelében előkerült egyik edény lerakódásait elemezték.

A vizsgálat során egy olyan féregfaj petéinek maradványait mutatták ki, amely az emésztőrendszerben él.

Tianyi Wang, a Cambridge-i Egyetem kutatója szerint lenyűgöző volt 1500 évvel kiürülésük után felfedezni ezeket a petéket.

A Trichuris trichiura ostorféreg több tízezer éve támadja az embereket. A becslések alapján a 4 centiméter hosszúra megnövő parazitafaj ma mintegy 700 millió személyben van jelen. Az élősködő a vastagbélben fordul elő, petéi pedig a széklettel együtt távoznak. Egy-egy féreg általában nem vált ki tüneteket, de ha több is felhalmozódik egy ember szervezetében, az már fájdalmat és vérszegénységet is okozhat.

Azt nem tudni, hogy a parazita mekkora problémával járt a Római Birodalomban, de az biztos, hogy az élősködő jelen volt a populációban. A mostani az első alkalom, amikor a férget sikerült kimutatni egy agyagedényben, a felfedezés egyben bizonyítja, hogy a tárgyat éjjeliedényként használták.

A különleges leletet egy egykori villa fürdőkomplexumában találták meg. A geracei lelőhelyre az 1990-es években bukkantak, de a legtöbb vonatkozó felfedezés csak az elmúlt évtizedben zajló ásatások során született meg. A területen többek között egy díszes, az időszámítás szerinti 4-5. századra datálható villát is feltártak. A feliratok alapján azt is tudjuk, hogy az építmény egy Philippiani nevű személyé volt.

Az új eredmények azt is jelentik, hogy a Római Birodalom egyéb térségeiben feltárt hasonló tárgyak ugyanilyen funkcióval bírhattak. Az érintett leletek között találni szerényebb darabokat, de olyanokat is, amelyeket kifejezetten drága alapanyagok felhasználásával hoztak létre. A szakértők következő célja az, hogy további potenciális ókori éjjeliedényeket is tanulmányozzanak.