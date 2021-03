A száj sejtjeit is megfertőzi a koronavírus

Az USA-ban található Nemzeti Egészségügyi Intézetek és az Észak-Karolina Egyetem kutatói kimutatták, hogy a koronavírus a szájüregben található sejteket is képes megfertőzni – írják az Eurekalerten megjelent sajtóközleményükben. Ez megmagyarázhatja a COVID-19 néhány furcsa, szájat érintő tüneteit, például az ízlelés elvesztését, a szájszárazságot vagy a szájban megjelenő kiütéseket, hólyagokat. Sőt, fontos információ arra nézve is, hogy valószínűleg a betegségnek azért van ilyen sokféle, sok mindenre kiterjedő tünetegyüttese, mert a legkülönbözőbb sejteket tudja megtámadni.

Azt már korábban is észrevették kutatók, hogy a koronavírusos betegek nyálában nagy mennyiségű vírus található, és az is tiszta volt, hogy azoknál, akiknek felső légúti tüneteik vannak, valószínűleg innen jön a vírusmennyiség. Az azonban eddig rejtély volt, hogy honnan jönnek a vírusok a nyálba azoknál, akiknek nincsenek ilyen tüneteik. A Nature Medicine tudományos folyóiratban megjelent tanulmány most erre is választ adhat.

A laboratóriumi kutatások alapján a nyálban található vírusok legalább egy része a fertőzött szájüregi sejtekből jöhet. Miután a kutatók megállapították, hogy ezek a sejtek képesek lehetnek a vírus befogadására, COVID-19-ben elhunyt betegek nyálmirigyeit vizsgálták, és megállapították, hogy

a minták több mint felében megtalálható volt a vírus RNS-e.

Ezután azt is sikerült megfigyelni, hogy az enyhe tünetes koronavírusosok és a tünetmentes fertőzöttek esetében is átjutottak a fertőzött sejtek a nyálba. Ez beigazolta azt a feltételezést, hogy még a tünetmentes fertőzöttek is képesek továbbadni a vírusokat a nyálukkal.

A kutatások harmadik részében a szakértők a tünetek és a nyálban található vírusmennyiség összefüggéseit keresték, és megállapították, hogy azoknál, akiknek szájüregi tüneteik voltak, nagyobb mennyiségben volt megtalálható a vírus a nyálban.