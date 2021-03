Már idén tesztelhetik a szájon át szedhető koronavírus-vakcinát

Közleményt adott ki az Oravax, az első pirulaként szedhető koronavírus elleni vakcina gyártója: a tervek szerint júniusig megkezdik az első emberes klinikai vizsgálatokat. Ez persze még nem jelenti, hogy sikeres is lesz a vakcina, és azt sem, hogy a közeljövőben bevezetik, de mindenképpen érdekes, hogy ilyen irányban is gondolkoznak a szakemberek.

Az orális verzió a második generációs vakcináknál opció, egyszerűbben szállítható, tárolható és könnyebben gyártható megoldást jelent, ami most nagyon fontos lenne nemcsak a világ szegényebb országaiban, hanem a vakcinahiányban szenvedő gazdagabbakban is. A vakcinát az izraeli-amerikai Oravax és az indiai Premas Biotech fejlesztette közösen.

Egy orális vakcina nagyon sokat segítene az immunizálás felgyorsításában, hiszen az emberek otthon is bevehetnék, nem kellene háziorvoshoz vagy oltópontokra járni az oltásért. Normál szobahőmérsékleten is tárolható lenne rövid ideig, de egyébként is hűtőben tartható volna, ezáltal a tárolás is könnyebb lenne. Sőt,

a tűfóbiás embereken is segíthetne a megoldás, hiszen nem kellene átesniük a számukra traumatizáló oltáson.

A koronavírus ellen azonban az orális vakcina még nagyon kezdeti stádiumban van, bizonyítani kell mind a hatékonyságát, mind a biztonságosságát. Az állatkísérletek azonban egyelőre biztató eredményeket hoztak.