Hozzánk hasonlóan érzékelik a fájdalmat a polipok

Egy friss kutatás szerint a polipok ugyanolyan módon érzékelik a fájdalmat, mint az emlősök – írja a ScienceAlert. Ez annyit tesz, hogy – akárcsak a gerincesek esetében – a fájdalom nemcsak fizikai jelenség, hanem érzelmi is, egy komplex érzelmi állapot, ami stresszt és kellemetlenséget okoz az állatnak hosszú távon is. A gerincesek mindegyikére igaz ez a jelenség, az azonban eddig nem volt tiszta, hogy a sokkal egyszerűbb idegrendszerrel rendelkező gerinctelenek is hasonlóképp éreznek-e.

A polipok idegrendszer szempontjából a legkomplexebb gerinctelenek a bolygón, mégis nagyon kevesen kutatták azt, hogyan érzékelik a fájdalmat. A San Francisco Állami Egyetem szakértői most erről készítettek kísérletet: a spontán fájdalomra adott reakció és az idegi aktivitás részletes mérésével a kutatók három bizonyítékot azonosítottak, amelyek mindegyike azt jelzi, hogy a polipok képesek negatív érzelmi állapotba kerülni, amikor fájdalommal szembesülnek.

A folyamat hasonló, mint a gerinceseknél, annak ellenére, hogy a polipok idegrendszere teljesen máshogy van felépítve, mint mondjuk az emlősöké.

A kutatócsoport korábbi tanulmánya bizonyította, hogy a polipok képesek emlékezni a fájdalomra, most azonban az is kiderült, hogy ha egy kamrában ecetsavas injekciót adnak az egyik csápjukba, azt a kamrát a későbbiekben elkerülik. A sóoldatos injekciót kapó polipoknak nem volt ilyen preferenciájuk. Az ecetes injekció után azokat a kamrákat, amelyekben az állatok fájdalomcsillapítót kaptak, ugyanúgy gyakrabban látogatták, ez azt jelzi, hogy emlékeztek, hol enyhült a fájdalmuk végül.

Ez azt bizonyítja, hogy a polipok képesek az affektív fájdalomérzékelésre.

A szakértők azt is kiderítették, hogy az állatok különbséget tudnak tenni aközött, hogy hol fáj jobban, és hol kevésbé a testükön. Az injekció beadásának területét ugyanis a polipok elkezdték kapargatni.

A kutatás során a szakértők vizsgálatai közvetetten elhúzódó perifériás választ mutattak a polip agyáig vezető pályákon, amely a jelek szerint a savas injekciók során tapasztalt fájdalom intenzitását mutatja.