Látványos tűzgömb tűnt fel az égen

Egy látványos tűzgömböt figyeltek meg New Jerseyben helyi idő szerint vasárnap este – írja a New York Post. Az eseményt egy kapukamera is megörökítette Lakewoodban.

A nonprofit Amerikai Meteor Társaság szerint a hétvégén Connecticut, New York és New Jersey területe felett több meteor is belépett a légkörbe, de egyéb államokból is érkeztek bejelentések. Az AMS #2020-5441 jelű, kifejezetten látványos eseményt összesen 280 alkalommal, több régióból is észlelték, a pennsylvaniai Douglassville-ben egy égfigyelő kamera is dokumentálta.

Naponta rengeteg meteor éri el a légkört, a többségük azonban apró, nappal érkezik vagy lakatlan terület felett éri el a Földet, ezért azonosítatlan marad. A hasonló tűzgömbökről viszonylag ritkán készül videó.

Kiemelt kép: Carlos Fernandez / Getty Images