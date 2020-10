Infarktus ellen is védhet az influenzaoltás

Influenzaszerű megbetegedés után a szívinfarktus kockázata gyors emelkedést mutat, illetve a stroke rizikója is nő, csak lassabban – írja a Házipatika.

„Azt figyeltük meg, hogy az adott betegcsoportnál a szívinfarktus az influenzaszerű megbetegedést követő hét napon belül – tehát az akut időszakban – fordul elő” – ismertette a kutatás eredményeit Amelia K. Boehme, a New York-i Columbia Egyetem neurológiai osztályának adjunktusa. „A stroke esetében a szívinfarktushoz képest 15 nappal később figyeltük meg a kockázatnövekedést” – olvasható a Journal of the American Heart Association című folyóiratban megjelent tanulmányban.

Más kutatások is igazolták már, hogy akik nem adatják be az influenza-védőoltást, azok hatszor nagyobb eséllyel kapnak szívinfarktust. „Gyakran halljuk a páciensektől, hogy én fiatal és erős vagyok, tehát nincs szükségem védőoltásra, ez az egész nem nagy ügy. Ám ezzel szemben ez tényleg igen komoly ügy” – hangsúlyozta Boehme.

