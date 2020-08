Kiderült, hogyan választanak áldozatot a kannibál sorozatgyilkosok

A sorozatgyilkosok gondolkodásmódjával az elmúlt időszakban nagyon sokan foglalkoztak, több sorozat is született a témában, és előtérbe kerültek azok a pszichológiai rendellenességek is, amelyek ezekre a bűnözőkre jellemzők. Egyfajta sorozatgyilkos azonban kimaradt a szórásból: az, amelyik meg is eszi az áldozatát, tehát kannibalizmushoz folyamodik. Német és amerikai idegtudósok most ezeknek a bűnözőknek a gondolkodásmódját próbálták feltárni – írja az IFL Science.

A Frontiers in Psychology tudományos folyóiratban megjelent tanulmányhoz a kutatók összesen 121 elítélt kannibál sorozatgyilkos adatait kutatták fel, egészen 1900 óta. Ezek a bűnözők összesen 631 áldozatot fogyasztottak el, átvitt értelemben és szó szerint is. A kutatásból kiderült, hogy az ilyen gyilkosoknak kifejezetten sajátos módszereik vannak, és máshogy is ölnek.

A kutatók szerint a kannibalizmusra hajlamos sorozatgyilkosoknál jellemzőbb az áldozatok szexuális alapú kiválasztása, és gyakrabban gyilkolnak „manuálisan”, vagyis késsel, fojtással, veréssel. Lőfegyvereket ritkábban használnak. Ez valószínűleg ahhoz köthető, hogy a legtöbb kannibál egyszerű élvezetből öl.

Az is kiderült, hogy a kannibál gyilkosok általában idegeneket választanak áldozatul, míg a hagyományos sorozatgyilkosok az ismerősi körből választanak általában. A kannibálok mindössze 2,5 százaléka célozza meg a saját családtagjait. Ezek általában

sokkal komolyabb mentális betegségekkel is küzdenek, mint azok, akik idegeneket ölnek.

Utóbbinak egyébként evolúciós okai lehetnek: bár a kutatók bevallják, hogy az elméletük még finomításra szorul, azt feltételezik, hogy a kannibál állatfajoknál sem evolúciós előny a saját családon belüli egyedek elfogyasztása, így valószínűleg valamilyen módon a kannibál sorozatgyilkosokat is ez állítja meg ebben.