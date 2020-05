Olyan cégtől remél vakcinát a világ, ami még egy terméket sem dobott piacra

A járvány sem lehet ok arra, hogy az elvált szülők elszakítsák a gyermeküket a másiktól

Március elején Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házban fogadta gyógyszergyártók képviselőit, akik bemutatták neki elképzeléseiket a koronavírus elleni potenciális vakcináról.

John Shiver, a Sanofi Pasteur vezetője azt mondta, termékük egy éven belül készen állhat a klinikai tesztelésre, így a vakcina pár esztendőn belül forgalmazható lenne. Trump nem jött lázba ettől.

Rendben. Oké. Nagyon szépen köszönjük

– mondta a kerekasztal-beszélgetésen a CNN beszámolója szerint.

A következő Lenny Schleifer, a Regeneron alapító-vezérigazgatója volt. Ő nyárra ígérte a klinikai teszteket és havi kétszázezer dózis vakcinát ígért be augusztustól, ha minden jól megy. Ez már felkeltette az elnök érdeklődését.

Szóval ez a folyamat gyorsabb lenne, mint Johné?

– kérdezte, amire azt a választ kapta, hogy igen, hetek-hónapok kérdése a vakcina forgalomba hozatala.

Ezt az ajánlatot már csak úgy lehetett felülmúlni, ha valaki napokról beszélt, és a következő vezérigazgató ezt habozás nélkül meg is tette.

Stéphane Bancel, a Moderna vezérigazgatója arról beszélt, 42 nap alatt sikerült előállítaniuk a vakcinát, az már készen áll az első tesztekre. A francia származású üzletember azt mondta, mindössze néhány hónapon belül a klinikai teszt második illetve harmadik fázisába léphetnek a technológiájukkal. Ez normális esetekben akár egy évtizedig is eltarthat.

Trump erre visszakérdezett:

Tehát úgy gondolja, hogy néhány hónapon belül lenne vakcinánk?

Bancel helyeselt, mire Anthony Fauci, az Amerikai Egyesült Államok fő járványügyi szakértője azért közbeszólt, hogy a vakcinát ekkor lehetne teszteltetni.

Szakértők szerint Bancel pontosan azt csinálta, amihez igazán ért: a jó dolgot mondta a jó embereknek a jó pillanatban.

Rajtuk a világ szeme

Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerengedélyeztetési Hivatal (FDA) a megbeszélés másnapján zöld utat adott a termék első klinikai tesztjének, melynek során 45 önkéntesnek adták be a szert.

A 2010-ben alakult Moderna soha egyetlen terméket sem dobott még piacra, a kilenc eddigi vakcinájából pedig az FDA egyet sem engedélyezett az évek során. Mi több, soha egyetlen termékük sem jutott el a harmadik és egyben utolsó tesztfázisig.

Pedig jelen pillanatban bennük van Amerika és talán a világ legnagyobb reménye azzal kapcsolatban, hogy az életünk újra visszaállhasson a régire és a mikroszkopikus méretű ellenséget sikerüljön legyőzni.

A potenciális vakcinagyártó április közepén horribilis összeget, 483 millió dolláros támogatást kapott a kutatásra. A Johnson & Johnson, amely korábban számos gyógyszert fejlesztett ki, valamint a Sanofi, amely több mint száz éve készít vakcinákat, jóval kevesebb pénzt kapott.

A Modernának ugyanakkor egyáltalán nincs tapasztalata abban, amivel most megbízták: rekordgyorsasággal, néhány hónapon belül hatásos vakcinát kell lerakni az asztalra.

A CNN több mint húsz szakértővel és korábbi dolgozóval beszélgetett a vállalat hátteréről. Egyes tudósok optimistán azt vallják, hogy a Moderna képes lehet a feladat abszolválására, mások szerint túlértékelik a céget, amiben káosz uralkodik.

A Moderna hétfőn az első fázis eredményeit figyelembe véve kérvényezte a második fázis elindítását. Ez azt jelenti, hogy még több embert vonnának be a tesztelésre, akár több százat is, köztük olyanokat, akik kiemelten veszélyeztetettek. A harmadik fázisban pedig több ezer embernek adnák be a vakcinát.

Egy vakcina elkészítése viszont rendkívül nehéz feladat, csak nagyon kevés esetben sikerül forgalomba hozni azt. Ráadásul a Moderna más technológiával dolgozik, mint a többiek, de az a hitvallásuk, hogy bár Henry Ford sem követte a többieket, mégis maradandót tudott alkotni az autópiacon.

Egy lapra feltettek mindent

Fauci szerint a legrosszabb dolog, amit tehetnek, ha úgy oltanak be valakit vakcinával, ha az csak rosszabbat tesz. A Moderna viszont egyáltalán nem tesztel állatokon, ami pont ehhez a jelenséghez vezethet. A cég szerint etikátlan lenne állatokon kísérletezni, tekintve, hogy egy világjárványról beszélünk és mielőbbi megoldás kell.

A vakcinának alapvetően két hátulütője lehet: vagy nem elég erős ahhoz, kiváltsa a megfelelő immunválaszt, vagy biztonsági kockázatok merülnek fel vele szemben.

Ez még a jövő zenéje, az viszont nagyon egyedi megközelítés az Egyesült Államoktól, hogy egy kísérleti jellegű technológiába önti gyakorlatilag az összes pénzt. Ennek az a veszélye, hogy amennyiben nem válik be, akkor egyhamar nem lesz hatásos vakcina az országban, és talán a világon sem.

Kiemelt kép: AFP