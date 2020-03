Egy üstökös pusztíthatta el az ősi települést

Tell Abu Hurejra, az ősi nomád település Szíria középső részén fekszik. A lelőhelyet az 1970-es években, egy gátépítés hatására nyelte el a víz, a település korábbi vizsgálata viszont felfedte, hogy a régióban miként alakult ki a mezőgazdaság mintegy 13 ezer évvel ezelőtt.

Úgy tűnik azonban, hogy Tell Abu Hurejrán még egy jelentős esemény emléke felfedezhető – írja a SciTechDaily. A helyi leletek egy része arról árulkodik, hogy a város története egy pontján extrém hőhatásnak volt kitéve. A forróság túl nagy volt ahhoz, hogy emberi tevékenységhez, vulkáni aktivitáshoz vagy tűzhöz legyen köthető.

James Kennett, a Santa Barbara-i Kaliforniai Egyetem munkatársa csapatával a közelmúltban a titokzatos eseményt vizsgálta.

A szakértők a településről származó leleteket és mintákat elemezve arra jutottak, hogy egy üstökös pusztíthatta el az őskori települést.

Az ütközés nagyjából 12 ezer éve következhetett be, ez volt a feltételezett pleisztocén-holocén becsapódási esemény, ami a mamutok korának végét is elhozhatta. Egyes szakértők úgy vélik, hogy az üstökös jelentősen átalakította a Földet, a becsapódás állítólagos nyomait több lelőhelyen is azonosították már.

A kutatók szerint ez az első alkalom, amikor egy korai településen találják meg az esemény jeleit, Tell Abu Hurejra pedig minden bizonnyal megsemmisült a becsapódásban. Kennett hozzátette, a településen olyan forróság uralkodhatott, melyben egy autó kevesebb mint egy perc alatt teljesen elolvadt volna.