Szexbabákat készítettek teknősöknek

A térképes tarajosteknős Észak-Amerikában őshonos faj, életmódja erősen édesvízhez köti. Jelenleg nincs veszélyben, de annyira érzékeny a környezetei változásokra, hogy Ontario állam környezetvédelmi hatósága mégis aggodalommal figyeli a sorsát.

„Szexbaba” teknősöknek

Jövőbeni túlélése szempontjából elengedhetetlen életmódjának, főleg reprodukciós szokásainak megőrzése – ezért hát kifejezetten ennek kutatása volt az ontarioi Carleton Egyetem ökológusainak célja.

Kifejezetten „szégyellős” és félénk állatokról van szó, a legkisebb fenyegetésre is a zavaros vízbe menekülnek, és ott is párosodnak, messze a kíváncsi tekintetektől. De e tudósok túljártak az eszükön:

3D-s nyomtatóval készítettek „szexbabákat”, hivatalos nevükön „állatcsapdákat”, amelyeket rögzítve, bekamerázva már gyerekjáték volt az udvarlás megfigyelése.

A méret a lényeg

Nem is kellett sokáig várni, hogy a teknősök számos, eddig ismeretlen viselkedésére derüljön fény, például hogy a hímek előnyben részesítik a nagyobb nőstényeket. A fajra jellemző dimorfizmus amúgy is nagyon szembetűnő: a hímek 10-16, a nőstények 18-27 centisre nőnek, a nagyobbak súlya akár ötszörösen is meghaladhatja az udvarlóét.

A méret pedig fontos szempont a párválasztásnál, a 21 és a 25 centis, teljesen élethű és egyforma műteknős közül utóbbit választották. Nem véletlenül, hiszen a nagyobb nőstények nagyobb tojást tojnak, abból pedig méretesebb kisteknős kel ki, ami növeli túlélése esélyét.