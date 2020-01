Varázsgombák segíthetnek a daganatos betegeken

Megkapni a diagnózist, hogy valaki daganatos beteg, soha nem egyszerű – ráadásul a félelem és a szorongás, ami ilyenkor felüti a fejét, nem segít a gyógyulásban még megfelelő kezelés mellett sem. A Journal of Psychopharmacology tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint már egyetlen alkalmas kezelés varázsgombákkal segíthet a daganatos betegség lelki hozadékainak kezelésében. A tanulmány alapján a varázsgombák alkalmazása jelentősen tudja javítani a betegek életminőségét, és akár 4,5 évvel később is hatással lehet – írja az IFL Science.

A kutatás egy 2016-os tanulmányra épít, amely kimutatta, hogy a pszilocibin aktív pszichotikus hatóanyagú varázsgombákkal történő kezelés segített a rák miatt depressziótól és szorongástól szenvedő emberek állapotán. Bár a kutatás nagyon kis egyedszámmal dolgozott (mindössze 29 embert kezeltek), az alanyok

70-80 százaléka fél év után jelentős javulásról számolt be a lelki egészségét illetően.

A pszilocibin egy pszichoaktív alkaoid, ami főleg (de nem kizárólag) a Psilocybe gombák nemzetségének tagjaiban lelhető fel. A gombákat varázsgomba gyűjtőnéven szokták emlegetni, és az a közös bennük, hogy különböző erősségű hallucinációkat okoznak.

A korábbi kutatás túlélői, 16 fő, akik nem haltak bele a betegségükbe, beleegyeztek, hogy továbbra is megfigyeljék, milyen hatással volt rájuk a pszilocibin-kezelés. A friss tanulmány szerint az összes korábban is pozitív eredményről beszámoló résztvevő még mindig, 4,5 évvel később is érezte a varázsgombák jótékony hatásait. Az egyikük például azt nyilatkozta, hogy olyan leírhatatlan szeretetet érzett a kezelés közben, hogy az élmény visszaadta a magabiztosságát. Egy másik beteg saját tapasztalata szerint sokkal nyitottabb lett a világra, volt, aki ismét úgy érezte, hogy van joga ebben a világban élni, és volt, akinek a varázsgombák régóta cipelt lelki terheket vettek le a válláról.

A kutatók megjegyezték, hogy az eredmények nem kizárólag a pszilocibinnek köszönhetők, hanem a vele kombinált pszichoterápiának is.