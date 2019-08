Melyik a világ leghosszabb közvetlen repülőútja?

Az ausztrál Quantas közvetlen járatot akar indítani az ország keleti partja és London, illetve New York között. A mintegy 19 órás út lehet a világ leghosszabb átszállás nélküli repülőútja. Kérdés persze, hogy a mintegy 19 órás repülés milyen hatással lesz az emberi szervezetre.

Hamarosan az ausztrál nemzeti légitársaság járata válhat a világ leghosszabb közvetlen repülőútjává. A szervezet rövidesen három, egyenként 40 utas bevonásával zajló tesztjáratot indít New York, illetve London és Sydney között – írja a CNN. A Quantas célja, hogy 2023-ra Sydney, Brisbane és Melbourne is elérhető legyen közvetlen úttal New Yorkból és Londonból.

Az októberi, novemberi és decemberi repülések során a vállalat egészségügyi szakértők bevonásával méri majd fel a 19 órás repülés hatásait.

Bjorn Fehrm légügyi és gazdasági elemző szerint tipikusan két szakasszal, dubaji vagy szingapúri átszállással lehet utazni az érintett városok között. A szakértő úgy véli, hogy a tervezett járat megkönnyítheti az utasok dolgát, hiszen kevesebb várakozással, vámellenőrzéssel és átszálláshoz köthető stresszel fog járni. Az éjszakai repüléssel ráadásul az elvesztett idő is csökkenthető.

Az üzletemberek fogják ezt a repülési módot választani

– mondta Fehrm, hozzátéve, hogy a közvetlen járat feltehetően drágább lesz, hiszen az átszállásos megoldás rendszerint olcsóbb a légitársaságoknak.

Egy biztos, a hosszabb repülések jelentősen megterhelik a szervezetet. Sokan stresszt és jetlaget tapasztalnak az utazás miatt, a kabin alacsony páratartalma pedig dehidratáltságot okozhat. A tartós, gyakran kényelmetlen ülés a vérkeringést terheli, a gépen lévő esetleges kórokozók könnyebben terjednek a zárt térben, a nyomás részleges csökkenése pedig fejfájást és puffadást válthat ki.

Jelenleg a leghosszabb közvetlen járat Szingapúr és a New Jersey-i Newark között közlekedik, ez valamivel kevesebb mint 19 órás – iránytól függően általában 18:25 és 18:45 óra között alakul. A Singapore Airlines járata 2018 októbere óta elérhető, a korábbi rekorder a Qatar Airways Auckland–Doha útja volt, ez mintegy 17 órás.

