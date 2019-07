Ne várjunk addig, amíg megbetegszik a kutya!

Sokszor hallottam más kutyák gazdáitól, hogy ők nem használnak kullancsnyakörvet, vagy más védekezési módot paraziták ellen, mert nem járnak kutyáikkal erdőkbe. Ilyenkor minden felelős állattartónak kutya kötelessége – bocsánat a szóviccért –, hogy felvilágosítsa a másik gazdát a tévedéséről.

A pókszabású paraziták parkokban, kertekben ugyanúgy ott leselkednek kedvenceinkre: mindenféle hűvös és nedves aljnövényzet ideális lakóhely a lárváknak, míg a kifejlett példányok magasabban várakoznak, de ritkán merészkednek térdmagasságnál feljebb. A szúnyogok pedig mindenütt ott vannak, ahogy erre minden városlakó is felfigyel, amikor egyszer csak arra ébred, hogy összecsipkedték reggelre.

Az is tévhit, hogy csak tavasszal és ősszel kell ellenük védekezni, ugyanis rengeteg faj létezik, és közülük sok egész évben veszélyt jelenthet. És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy a klímaváltozás miatt az évszakok időjárása is egyre kiszámíthatatlanabb, így az is, hogy mikor aktívak a paraziták.

A két leggyakoribb élősködő típust a szúnyogok és a pókszabásúak jelentik: összesen négyezernél is több fajuk ismert ezeknek a parazitáknak, és számosságuknak megfelelően rengeteg betegséget is terjesztenek.

A szúnyogok átka

A szív- és bőrférgesség a két legveszélyesebb, szúnyogok által terjesztett megbetegedés. A betegségeket ugyanaz a fonálféreg okozza, amelynek lárvái szúnyogcsípéssel kerülhetnek a kutya szervezetébe. Mindkét betegség nehezen kezelhető, és akár visszafordíthatatlan károkat is okozhatnak kedvencünknek, ha nem figyelünk fel időben a tünetekre.

A szívférgesség tünetei: köhögés, légszomj, és szívritmus zavarok. A bőrférgesség pedig bőrgyulladással, viszketegséggel, szőrhullással, olykor bőrfelszínből kiemelkedő, többnyire nem fájdalmas csomókkal jár együtt.

Veszélyes kullancsok

Az emberekre is veszélyes Lyme-kórt valószínűleg sokan ismerik. Sajnos, ez kisállatainkra is veszélyes betegség. A Lyme-kór mellett gyakori még a babéziozis, az ehrilichiózis, az anaplazmózis, és a kullancs encephalitis.

Ezek az állatok belsőszerveit, fehér- és vörösvérsejtjeit is megtámadó betegségek mind nagyon súlyosok: lehetséges, hogy amikor feltűnik a kutyán, hogy levert, rosszul érzi magát, akkor már késő lesz megkezdeni a kezelését.

Mi a megoldás?

Természetesen a megelőzés. Szerencsére már rengeteg termék közül válogathatunk, amelyek hatékonyan védik kedvenceinket a fent felsorolt betegségektől.

Az egyik lehetséges megoldás a gyógyszeres nyakörv, amely akár hónapokig is védelmet nyújthat.

Akik nem szeretik a nyakörvet, spot on készítményt is használhatnak, ami egy kifejezetten kutyáknak kifejlesztett külső élősködők elleni készítmény. Ezt a használati utasításnak megfelelő gyakorisággal kell a kutya bőrére csepegtetni.

Ezeknek a nem tablettás, hanem külsőleges szereknek nemcsak elriasztó, hanem ölő hatása is szokott lenni, így már az élősködővel való érintkezéskor rögtön kifejtik hatásukat, megakadályozva ezzel, hogy az élősködők megtapadjanak az állaton, vért szívjanak, és ezzel fertőzéseket juttassanak az állat szervezetébe.

Fotó: Fülöp Dániel Mátyás /24.hu

Minden, amit a kutyákról tudni kell Kutyatartásról, állatorvosi költségekről, nyaralásról és betegségekről egy oldalon. Mert a kutyatartás óriási felelősséggel jár.