Kaktusztüskék sodorták veszélybe a korábbi NHL-es életét

Életveszélyes fertőzés alakult ki egy korábbi NHL-es védőnél, miután egy kaktusz megszúrta a lábát. Az egykori játékoson végül hármas szervátültetést kellett végrehajtani.

Első meccsén péppé verte ellenfelét a hokis, a szülei most a világ legbüszkébb emberei

Lyle Odelein közel húsz szezont húzott le a legmagasabban jegyzett jégkorongligában, a Montréal Canadiensben, a New Jersey Devilsben, a Phoenix Coyotesban, a Columbus Blue Jacketsben, a Chicago Blackhawksban, a Dallas Starsban és a Florida Panthersben is megfordult, mielőtt 2006-ban visszavonult volna a Pittsburgh Penguinsből. A kanadai védő összesen 1056 meccsen lépett jégre az NHL-ben, és összesen 252 pontot gyűjtött össze.

A most 50 éves Odelein 2018 márciusában egy arizonai golfpályán játszott, amikor labdáját beütötte a bozótosba – írja a Live Science. Az egykori jégkorongozó elindult felkutatni a labdát, keresés közben azonban a lába belegabalyodott egy ugró bokorkaktuszba (Cylindropuntia fulgida). Odelein barátainak csak egy ütő segítségével sikerült leválasztaniuk a növényt.

Egy héttel később Odelein hazautazott Pittsburgh-be, nem sokkal később pedig lábfájdalmat és influenzára emlékeztető tüneteket kezdett el tapasztalni. Egy barátja kórházba szállította, ahol az orvosok megállapították, hogy igen súlyos vérmérgezése van.

A fertőzés valószínűleg a kaktusz szúrása miatt alakult ki.

Azt egyelőre nem részletezték, hogy milyen kórokozó is állhatott a fertőzés hátterében, így csak következtetni lehet. Egy 2017-es tanulmányban a szakértők hasonló, tüskék által okozott fertőzéseket mutattak be. Az adatok alapján a leggyakoribb kórokozó a Staphylococcus aureus, egy baktérium, amely az emberi bőrön fordul elő, és szúrás hatására bizonyos esetekben fertőzést idéz elő. A Staphylococcus aureus mellett a vízben és talajban élő Nocardia baktériumnemzetség fajai, illetve a talajban található Paecilomyces lilacinus gomba is képes tüskeszúrás után betegséget kiváltani.

Odelein állapota a kórházba szállítás után egyre romlott, olyannyira, hogy mesterséges kómában kellett tartani. A fertőzés miatt károsodtak szívbillentyűi, a rossz véráramlás hatására ráadásul veséje és mája is leállt. A szakértők végül egy rendkívül kockázatos hármas szervátültetést végeztek el rajta. A beavatkozás sikeres lett, így sikerült megmenteni az egykori NHL-es életét.

Az operáció után Odelein átmenetileg lebénult, és csak egy hosszabb rehabilitációs programnak köszönhetően tudott ismét megtanulni állni és járni. Odelein még lábadozik, de orvosai bíznak benne, hogy hamarosan ismét golfozhat.

Kiemelt kép: Lyle Odelein a Pittsburgh Penguinsben 24-es mezszámmal játszott, fotó: AFP/Nick Laham/Getty Images