Tabukat döntöget az NHL-sztárokkal versenyző női hokis

Ahogy az NFL-ben, úgy az NHL-ben is All Star-hétvégét rendeznek, és a fő attrakció, a legjobb játékosok meccse előtt különféle ügyességi számokat rendeznek.

Az egyik ilyen arról hivatott dönteni, hogy ki a leggyorsabb koris, és a cím sorozatban harmadszor lett az Edmonton sztárjáé, Connor McDavidé. A nyolc induló közül a címvédő McGregor lépett utoljára jégre, és 13.378 másodperces időt repesztett, amivel letaszította az élről a buffalói Jack Eichelt.

A legtöbb szó mégsem McDavidről esett a verseny után, hanem a tavalyi téli olimpiát megnyerő amerikai válogatott egyik tagjáról, az ügyességi számokban első nőként induló Kendall Coyne-ról.

Coyne 14.346 másodperc alatt száguldott végig a pályán, így hetedik lett, megelőzte az arizonai Clayton Kellert (14.526).

Kendall Coyne with absolute wheels pic.twitter.com/FMXWxZs4hu

“Hihetetlen volt, szinte repült a jégen”

– méltata Coyne-t a győztes McDavid. Coyne azt emelte ki, hogy tisztában van azzal, hogy a mostani szereplésével tabukat döntöget, és ez egy olyan pillanat lehet, amikor megváltozik a női jégkorong megítélése.

A Twitteren olvasható reakciók alapján Coyne nagy elismerést váltott ki az emberekből, és ha csak néhány fiatalt inspirált azzal, hogy beugrott a versenytől lábsérülése miatt visszalépő Nathan MacKinnon helyére, akkor máris megérte ez a kaland.

Yeah, Kendall Coyne Schofield isn’t an NHLer, it’s a PR stunt, blah blah blah…here’s my 13 year-old watching her fly #NHLAllStarWeekend #NHLSkillsCompetition pic.twitter.com/Zx7fa0A23m

— Lori Laurito Betz (@LoriLB73) 2019. január 26.