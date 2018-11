Elképesztő, meddig jutott az űrben száguldó Tesla

A SpaceX szerint az autó és utasa immár a Mars pályáján is túlra jutott – számol be a Live Science. A vállalat egy tweetben azt írta, a következő megálló a világ végén található vendéglő lesz, ezzel utalva Douglas Adams világhírű művére, a Galaxis útikalauz stopposoknak sorozat második részére, a Vendéglő a világ végén című kötetre.

Starman’s current location. Next stop, the restaurant at the end of the universe. pic.twitter.com/Ty5m8IjJpE

— SpaceX (@SpaceX) November 3, 2018